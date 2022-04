Del Cid presenta unos presupuestos de 2022 “para revolucionar Torremolinos”

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha presentado este sábado los presupuestos de la ciudad para 2022 con el objetivo de “revolucionar Torremolinos” a través de unas cuentas que contemplan más inversiones y menos impuestos: “una herramienta para volver a pensar a lo grande y para mejorar la vida de los torremolinenses”.

“Torremolinos no es una ciudad que merezca ir avanzando a trompicones o por inercia, sino que trace un camino ambicioso, que nos ayude a pensar a lo grande y a mejorar sin complejos todo aquello en lo que podemos progresar”, ha subrayado la alcaldesa durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer, acompañada por el concejal de Hacienda, Luis rodríguez, y el resto de miembros del equipo de gobierno, los principales indicadores de las cuentas para 2022, que serán debatidas en los próximos días.

De esta forma, los presupuestos del Ayuntamiento de Torremolinos para 2022 ascienden a 114,96 millones de euros. “Una cifra que esconde detrás todo el empeño y la ilusión de un equipo de gobierno que se desvive por su ciudad”, ha valorado Del Cid, que ha adelantado que estas cuentas “reducen la deuda del Ayuntamiento de 94 a 72 millones de euros, sin que esa rigurosidad presupuestaria se traduzca en más impuestos para los torremolinenses”.

Evitar una mayor presión fiscal “ha sido una de las obsesiones de este equipo de gobierno”, algo que ha sido “complicado” dado el incremento de la tasa de basura por la ordenanza aprobada por el anterior equipo de gobierno. “Nos hemos negado a resignarnos, y hemos compensado esta situación bajando la presión fiscal con la bonificación de la plusvalía mortis causa y aumentando hasta dos millones de euros las ayudas a la ciudadanía, de la que se podrán beneficiar más de 7.000 familias de Torremolinos”, ha destacado la alcaldesa.

Por otra parte, la zona azul sigue suspendida. “Dije en el debate de investidura que no se pondría en los términos que había sido planteada, y en estos presupuestos queda fuera”, ha recalcado, aclarando que se trabajará en un modelo de zona azul “consensuado con los torremolinenses en el que siempre, siempre, se contemple el estacionamiento bonificado para los vecinos de la zona”.

Junto a la bajada de impuestos, otro de los grandes hitos de estas cuentas es el aumento de la inversión, que pasa de 3,8 a más de once millones de euros. Un 189 por ciento más de inversión: “Cuando hablo de pensar a lo grande, de unas cuentas ambiciosas, me refiero a esto. A la capacidad de eliminar lo superfluo para poder centrarnos en lo importante”.

Uno de esos proyectos que forman parte de este planteamiento es la reforma de la plaza de La Nogalera, a la que el Ayuntamiento destina en estas cuenta 670.000 euros. “Es una cantidad que, una vez finalizadas las obras de Renfe, nos permitirán concluir con la plaza. Pero no nos quedamos ahí, y ya estamos trabajando en la posibilidad de llevar a cabo un proyecto mucho más ambicioso, que renueve este espacio emblemático de Torremolinos y sirva también de conexión con otros puntos de la ciudad”, ha precisado Del Cid.

Las inversiones también contemplan 150.000 euros en materia de accesibilidad, “una gran asignatura pendiente en la ciudad”; o 300.000 euros para el edificio multifuncional con cargo a los Edusi. Del Cid también ha hecho referencia a una serie de obras y proyectos en los que ya se está trabajando y que, “si bien cuentan con fondos de otras administraciones, forman parte de esa estrategia a futuro que estamos construyendo”. Al respecto ha hecho referencia a la puesta en valor de la Cañada del Lobo, “llamado a ser uno de los puntos de conexión entre la Gran Senda y la Senda Litoral”, o el plan de parques infantiles, “que va a ser un auténtico revulsivo para los barrios de Torremolinos, pensando en los más pequeños, en las familias, para que tengan equipamientos de primera”.

La máxima responsable municipal también ha hecho referencia a la renovación del campo de fútbol 2 de El Pozuelo, el Pabellón de El Palmeral, el plan de pistas deportivas o el inicio inminente de las obras en la Cañada de los Cardos, en calle Ecuador y en calle Carlota Alessandri.

Durante la rueda de prensa, la alcaldesa ha desgranado algunas de las partidas incluidas en los presupuestos para 2022, haciendo especial hincapié en la seguridad, con los 205.000 euros destinados a mejorar la flota de vehículos de la Policía Local o la dotación presupuestaria necesaria para convocar nueve plazas de policía.

En segundo lugar, otro de los ámbitos que resulta reforzado es el de la limpieza, con un presupuesto para Litosa que se incrementa en 500.000 euros anuales hasta alcanzar los 14,7 millones de euros. “Este impulso presupuestario, unido a una mayor eficacia en la gestión de recursos, ya está dando sus resultados, a pesar de haber vivido episodios inéditos como el de la calima, que ha demorado, pero no parado, el ambicioso plan de choque de limpieza del municipio que queremos convertir en la tónica habitual”, ha aclarado.

También se ha referido al impulso a la estrategia turística del municipio, que recibe un incremento presupuestario de 144.000 euros hasta alcanzar los 675.000 euros, complementado con el aumento en Playas de 631.000 euros para superar los 1,88 millones de euros. “Un municipio turístico no debe bajar la guardia en este sentido, más aún ante el incierto escenario que dibuja el Gobierno central, que nos habla de soluciones de cara al año 2100”, ha advertido.

Asimismo, las cuentas retoman la partida de 600.000 euros dirigidas a empresarios y autónomos del municipio, como la ejecutada por el actual equipo de gobierno durante estos meses, pero ampliando el objeto de la ayuda para que puedan concurrir más empresas.

“Otra de las grandes asignaturas pendientes de esta ciudad es la mejora de su planta educativa”, ha recalcado la alcaldesa, que ha adelantado que “tal y como lo hemos sido en materia sanitaria y con resultados a vista de todos, vamos a ser muy reivindicativos con la Junta de Andalucía que salga de las urnas, porque necesitamos modernizar nuestros colegios, mucho más allá de la labor de mantenimiento que es competencia municipal”.

No obstante, para cumplir con la comunidad educativa, “incrementamos la partida de educación en un 30 por ciento hasta alcanzar los 835.000 euros, lo que nos va a permitir cumplir con reivindicaciones tan históricas como la del vallado del Colegio Albaida, que se sustituirá por una celosía”

Los presupuestos de 2022 dan continuidad a las actuaciones que se están llevando a cabo en los barrios como parte del plan Torremolinos Despega, con partidas específicas como los 120.000 euros para la calle Molino de la Bóveda, en El Calvario, que también será objeto de una inversión por parte de Aguas de Torremolinos de 1,5 millones de euros que redundará en el embellecimiento de sus calles.

En materia social, Del Cid se ha referido a la importancia de que los presupuestos de Servicios Sociales también salen reforzados con 100.000 euros más respecto al año anterior hasta alcanzar los 6,15 millones de euros. “Dentro de ese presupuesto global, hay cerca de 700.000 euros que se destinan a ayudas directas a familias vulnerables de Torremolinos o a asociaciones del tercer sector, tan importantes para articular ese necesario armazón social que proteja a los que más lo necesitan”, ha valorado.

En materia de Igualdad,” me gustaría reiterar no sólo el compromiso presupuestario al respecto abordado a través de Igualdad, sino también con partidas de Cultura y Eventos, de tal forma que seguimos reforzando un calendario de actuaciones y reivindicaciones en el que no damos ni un paso atrás; además de fortalecer actos que sitúan a Torremolinos a la vanguardia de la reivindicación de los Derechos Humanos, algo que hace falta siempre, y en estos tiempos convulsos, más que nunca”.

Por último, Del Cid ha celebrado que estas cuentan incluyan la gratuidad del transporte en autobús dentro del municipio para pensionistas y estudiantes o el acuerdo alcanzando con los sindicatos de la Corporación para la estabilización de más del 98 por ciento del personal a través de concurso de méritos.

“Estas cuentas son una estrategia que atiende el corto plazo, planifica el medio plazo y piensa el largo plazo”, ha sostenido Del Cid, que ha recalcado que “aquí no hemos venido a seguir el guion, hemos venido a revolucionar el paraíso. Y estos presupuestos son el principio de esa revolución”.