Denuncian a los responsables de dos clubes donde se estaban jugando partidos de fútbol

Como en el otro caso, también identificaron y se entrevistaron con el presidente del club. Éste les manifestó que se estaban realizando unas pruebas a jugadores de otros equipos con edades comprendidas entre los doce y trece años. Los agentes constataron que en el listado de los jugadores que estaban realizando las pruebas no figuraba anotada la temperatura de cada uno de ellos . Ante dichos hechos, procedieron a levantar acta de denuncia por infracción a las medidas sanitarias establecidas para atajar la propagación del coronavirus.

La primera intervención tuvo lugar este fin de semana. Fue en el estadio Pedro Berruezo Campo . Los policías locales detectaron que se estaba celebrando un partido entre dos equipos; la vestimenta estaba claramente diferenciada y cada grupo estaba compuesto por once jugadores. Ante esta situación, los agentes al encargado del campo y al presidente del club. Este último fue denunciado tras la correspondiente acta por la infracción a las medidas de salud pública dispuestas por las administraciones para contener la pandemia.

Concejal de Seguridad: “La Policía Local tendrá tolerancia cero con los incumplimientos”

“Aplicamos tolerancia cero. No podemos volver a otro confinamiento. Málaga tiene que ser un destino seguro”. Así de tajante fue el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, consultado por la actuación de la Policía Local de cara a garantizar el cumplimiento de las normas de salud pública para atajar el Covid 19.

El edil recordó que esta tarea es una “corresponsabilidad de todos”, ya que los ciudadanos deben respetarlas y ponerse la mascarilla y todas las policías –tanto la local, como la autonómica y la nacional– deben velar porque se cumplan las disposiciones marcadas por las administraciones sanitarias.

“Seguimos en situación de emergencia sanitaria. Los clubes [no profesionales] pueden entrenar, pero no celebrar partidos. A alguna gente se le olvida que hemos salido de un confinamiento hace poco. Celebrar un partido puede traer consecuencias de salud pública”, advirtió. Además, reiteró que la Policía Local hace seguimiento de las redes sociales para impedir cualquier fiesta o evento que no esté permitido y que pueda comprometer la salud pública.