Denuncian al Clínico ante la Inspección por la sobrecarga de los enfermeros en hospitalización

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al Hospital Clínico por la sobrecarga laboral de esos profesionales en el área de hospitalización. La demanda fue presentada el lunes de la semana pasada ya que la falta de enfermeros "hacen insostenible un mantenimiento de cuidados mínimos de los pacientes". Según el sindicato, en el turno de mañana los fines de semana y festivos, así como en el de tarde y noche cada profesional tiene que atender a entre 18 ó 19 enfermos. Satse critica que pese a los escritos remitidos a la gerencia y las concentraciones realizadas ante el hospital, la escasez de personal continúa. Asegura que el 66% de las bajas por enfermedad y de las reducciones de jornada no se sustituyen, lo que sobrecarga a los que trabajan que deben asumir las ausencias no cubiertas.

El sindicato concreta que en las unidades de hospitalización quirúrgica "hay tres enfermeras en el turno de mañana de lunes a viernes, dos en el turno de mañana de fines de semana y festivos y dos enfermeras en el turno de tarde y noche, para atender 38 camas". Satse denuncia que "la presión asistencial se evidencia en todos los turnos, pero el de tarde se convierte en un caos imposible de controlar y planificar los cuidados de enfermería, convirtiendo las tardes en un desenfreno total". El sindicato insiste en que las ratios de enfermeros no se revisan desde hace más de 10 años y que no se incrementa la plantilla pese al aumento de actividad quirúrgica que hay desde 2017 para reducir listas de espera. Por su parte, el hospital indicó que "tal y como se comprometió la dirección con el personal de las áreas quirúrgicas de hospitalización, y consensuado con este sindicato a través de varios encuentros", desde principios de este año "se ha reforzado con una enfermera más (es decir, tres en vez de dos) los turnos de tarde, en concreto, de lunes a viernes en las plantas de Cirugía, y de jueves a domingo en las plantas de Traumatología, en función de las necesidades asistenciales, y por el aumento considerable del rendimiento en el área de quirófanos que este centro sanitario está llevando a cabo para agilizar los tiempos quirúrgicos de respuesta". Por ello, el hospital -que aún no tiene constancia administrativa de la denuncia- insiste en que la asistencia está garantizada y los pacientes reciben los cuidados que precisan.