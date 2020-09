Denuncian en Málaga al dueño de un perro ciego y malherido por falta de cuidados

La Policía Local de Málaga ha denunciado por maltrato animal al dueño de un perro, ciego y malherido, por falta de cuidados veterinarios básicos.

La investigación, llevada a cabo por efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona), comenzó a raíz de que la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga recogiese de la vía pública a Kimbo, un perro de raza pinscher y nueve años en muy mal estado, ya que se encontraba ciego y presentaba múltiples heridas y dolencias.

A raíz de la lectura del microchip, policías locales del Grupona consiguieron localizar y entrevistarse con el propietario, un hombre de 28 años, que a preguntas sobre el estado del animal manifestó que se había escapado días atrás, teniendo los problemas propios de la edad, a la vez que mantenía una actitud dubitativa cuando era cuestionado sobre el veterinario que lo trataba habitualmente.

El informe veterinario confeccionado por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga concretó que el perro presentaba un estado general de descuido y abandono, con heridas en las extremidades, las uñas muy largas hasta el punto de que había algunas clavadas en la piel de los dedos, la piel del rabo necrosada y desprendiéndose y la del prepucio con inflamación crónica y pus.

Además, presentaba costras en toda la superficie de la córnea de los ojos, observándose una queratoconjuntivitis muy grave y avanzada, lo que le hacía estar prácticamente ciego. Los oídos también presentaban suciedad e inflamación crónica con piel gruesa y descamación.

A todo ello se suma la sospecha de que pudiese estar sufriendo alguna enfermedad de transmisión vectorial, como la leishmaniosis, hecho que quedó pendiente de confirmar a través de analítica, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

A la vista del resultado del informe veterinario, se determinó la inmediata incautación del animal, que quedó a disposición del Grupona de la Policía Local de Málaga, siendo informados tanto la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga como el propietario.

Agentes del citado grupo policial se desplazaron hasta la clínica veterinaria que consta de referencia para el perro en el Registro Andaluz de Identificación Animal al objeto de conocer su historial veterinario, siendo informados de que no había recibido asistencia veterinaria desde el año 2013.

Asimismo, tras varias indagaciones, se contactó con otra clínica veterinaria cuyo responsable era el veterinario de referencia de otro perro propiedad del individuo, que según dijo había fallecido, manifestando el veterinario que no poseía registro de asistencia veterinaria del mismo.

Los policías locales procedieron a levantar acta de denuncia administrativa al propietario por no realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios, por el maltrato animal que cause invalidez o muerte y por no administrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria, infracciones previstas en la Ley 11/2003 de Protección Animal, siendo remitida a la Consejería de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se le informó de sus derechos como investigado no detenido por un presunto delito de maltrato animal, y se dio cuenta a la autoridad judicial. Finalmente, el propietario del animal terminó firmando un acta de renuncia del mismo en favor de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, organismo que manifestó su interés en personarse en el procedimiento para reclamar los gastos veterinarios ocasionados.

Tras ser adecuadamente asistido, Kimbo ha sido adoptado de forma temporal, a la espera de que encuentre a una persona que quiera hacerse cargo de su cuidado de modo permanente.