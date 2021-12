Advierten que el "despido" de 32 trabajadores de Derechos Sociales en Málaga "colapsará" la asistencia

El Grupo Municipal Socialista denuncia el despido, por parte del equipo de gobierno de PP y de Ciudadanos, de 32 trabajadores del área de Derechos Sociales el próximo 31 de diciembre. Según la responsable de Personal en el grupo socialista, Carmen Martín, “en plena sexta ola en navidades y con familias vulnerables que necesitan canalizar sus demandas a través de la administración local, el Ayuntamiento despide a estos trabajadores esenciales. Pero sí que se gastan más de cinco millones de euros en cargos de confianza de Paco de la Torre”, ha denunciado la socialista.

Estos trabajadores pertenecen a la red de Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía, que canaliza la petición de ayudas del Ayuntamiento para personas vulnerables, atendiendo tanto presencialmente como a través del teléfono. Martín recuerda que “entre marzo y junio de 2020, en los meses más duros de la pandemia por Covid, miles de familias malagueñas tuvieron que esperar semanas para la recepción de alimentos porque los teléfonos estaban saturados a consecuencia de la falta de plantilla”. Por eso, Martín interpreta este despido como “un gran error del PP, porque se puede repetir esta situación si adelgaza la plantilla de trabajadores y trabajadoras sociales y los teléfonos se dejan de coger”.

“Paco de la Torre ha aprovechado los momentos más duros de la pandemia para crear una administración paralela del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Lo que tendría que hacer es utilizar ese dinero para ampliar la plantilla de educadores sociales, auxiliares administrativos y resto de personal de Derechos Sociales”, ha pedido la concejala socialista. “Despedir a quienes lo han dado todo y que han dado la cara en los momentos más duros de la pandemia es darle una patada a trabajadores esenciales y esto demuestra la sensibilidad del equipo de Paco de la Torre”, ha zanjado por su parte Carmen Martín.

Para la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, responsable de Derechos Sociales, “parece que Paco de la Torre no ha aprendido de la situación que se vivió entre marzo y junio, con muchas familias a las que no se podía atender por falta de personal”. Con la finalización de contratos, “el equipo de gobierno demuestra falta de capacidad para adelantarse a otro posible colapso de los servicios si los índices de contagio siguen subiendo, y nos tememos que las familias más vulnerables tengan que esperar de nuevo semanas para ser atendidas”, ha expresado Rodríguez.

Además, la edil asegura que “los trabajadores en las OMAC ya están saturados en los distritos, mientras que el PP no responde a su compromiso con el grupo socialista sobre la contratación de mayor plantilla en Derechos Sociales para satisfacer la demanda ciudadana cuando les dimos la abstención para sacar adelante el Presupuesto de 2021. Aún no tenemos información sobre la ejecución presupuestaria en esta área”, ha recordado la concejala del PSOE. Rosa del Mar Rodríguez advierte de que “el papeleo se amontona porque no hay suficiente personal para tramitar las ayudas. Y si esto se da, hay familias esperando como agua de mayo recursos que ahora no tienen. Hay familias con todos sus miembros en el desempleo”.

Rodríguez ha manifestado que “desde el PSOE no vamos a consentir la dejación de funciones de Paco de la Torre. El despido de estos 32 trabajadores y trabajadoras va a crear un tapón en los Servicios Sociales Comunitarios, con la consecuente bajada en la calidad del servicio pese a la profesionalidad del personal funcionario. No debemos permitir el colapso de esta herramienta municipal que garantiza la calidad de vida de las familias vulnerables en plena sexta ola”.