Desescalada en Málaga: Domingo de playa en el verano del Covid

No suena el despertador porque es domingo. Aunque sea casi lo mismo que el lunes para los que todavía no han recuperado sus empleos. Pero no, el domingo es diferente. Está permitido relajarse, vaguear y pasar más horas que durante el resto de la semana en posición horizontal. Y, siendo casi verano, el lugar por excelencia para ello es la playa.

Por eso, desde primeras horas de la mañana los usuarios de la app Infomedusas pedían informes a los más madrugadores. Preguntaban si hacía viento, si se levantaba arena, si el agua estaba fría o había mucha gente. Y en las playas con usuarios más activos resultaba de gran ayuda para programar la visita o desistir de ella.

El viento volvió a ser protagonista, más aún por la tarde cuando cambió de dirección a poniente y llegó el temido terral. Pero eso no impidió que el de ayer fuera el primer domingo de lleno en las playas malagueñas. Y no solo de público local.

También llegaron esta semana los andaluces que cuentan con una segunda residencia en la provincia y pudieron regresar a sus apartamentos tras el levantamiento de la prohibición después de tres meses. En los chiringuitos y restaurantes se notó la afluencia de cordobeses, granadinos y sevillanos que habían echado de menos esta primavera. A pesar de ello, la Policía Local informó de que no se produjeron denuncias ni problemas destacables.

Con la imposibilidad todavía de viajar fuera de Andalucía, la falta de otros alicientes de ocio y las precarias economías que está dejando la crisis, la playa está siendo y será durante todo el verano el lugar al que escapar. Para ello hace falta que sea segura, que los bañistas se sientan a salvo viendo como todos guardan las distancias de seguridad y respetan los aforos de los arenales.

Se verán mascarillas y geles hidroalcohólicos, pero también baños refrescantes, deportes acuáticos, paletas en la orilla y torneos de voleibol. Cotillearán las cuñadas, se reunirán las amigas y ligarán los adolescentes por primera vez.

Pero todo se intentará hacer con un mayor orden. Para velar por que las normas se cumplan tanto en el mar como en la arena estarán los 3.000 vigilantes contratados por la Junta de Andalucía para trabajar desde este lunes hasta el 15 de septiembre en todo el litoral andaluz.

Estos auxiliares realizarán labores de información del control de acceso y aforo de las playas, vigilarán que se cumpla el plan de contingencia de cada ayuntamiento e informarán a los usuarios que accedan a la playa de los avisos y comunicados que se realicen por los órganos competentes en materia de emergencias y protección civil.

También pondrán en conocimiento del Cuerpo de Policía Local del municipio las incidencias o actuaciones realizadas durante la jornada laboral; ejecutarán tareas auxiliares de ayuda o socorro, recepcionarán y orientarán a los visitantes; controlarán el tránsito de personas usuarias por las vías colindantes; registrarán y comunicarán incidencias y realizarán aquellas otras funciones de auxilio que se les encomienden.

Lo harán en español, pero a partir del próximo 22 de junio volverán a escuchar otros idiomas en las playas. El adelanto de la apertura de las fronteras supone una buena noticia para el sector turístico, que espera con los brazos abiertos el regreso de los visitantes internacionales. Hoteles y establecimientos hosteleros necesitan de nuevo las inyecciones de capital que traerán los viajeros en estas vacaciones de 2020. Ya está aquí el verano del coronavirus.