Desescalada Málaga: Segunda ronda de test en los centros sanitarios para conocer los anticuerpos del personal

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a iniciar esta misma semana una segunda ronda de test entre el personal de centros sanitarios para conocer su nivel de anticuerpos y por lo tanto su capacidad de defensa frente al coronavirus. El gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, se lo ha comunicado a los profesionales mediante una nota informativa remitida este lunes.

El orden en su realización será determinado por los servicios de Preventiva o Vigilancia de la Salud en función de la última analítica practicada a cada trabajador, su situación inmunológica y su potencial exposición a posibles pacientes infectados. "Andalucía es la primera comunidad autónoma que realiza dos tandas analíticas para contrastar la prevalencia de anticuerpos frente al Covid en el periodo de tres semanas", asegura el gerente del SAS, que agredece "el esfuerzo y la dedicación" de los trabajadores, cuya labor en esta pandemia "quedará en el patrimonio colectivo para siempre".

Estos test se harán por técnicas de quimioluminiscencia, "la más avanzada disponible", según Guzmán. El gerente del SAS precisa que se han hecho en Andalucía más de 40.000 pruebas por PCR y más de 105.000 test rápidos desde finales de abril. Según el responsable del SAS, se han analizado más de 130 tipos de test rápidos, una tarea que no ha sido fácil "dada la deficiente traducción del chino al inglés en muchas fichas de especificaciones técnicas", lo que ha obligado en algunos casos a acudir directamente a los fabricantes.

El SAS recuerda en su nota informativa que la prevalencia de anticuerpos frente al Covid según estudio del Instituto Carlos III es del 5% a nivel nacional y en Andalucía del 2,7%. En el caso de Málaga es del 4,4%.

Los servicios de Preventiva o Vigilancia de la Salud determinarán el orden de las pruebas

Guzmán destaca los "enormes esfuerzos" realizados por la la Administración sanitaria "en una coyuntura de complejas limitaciones a nivel mundial" para disponer de material de protección. "Superada la incautación e intervención de material que desde el 15 de marzo impuso la autoridad sanitaria única que representa el Ministerio de Sanidad, se pudo normalizar el abastecimiento y suministro a partir de principios de abril", resalta el SAS. Y añade que eso produjo "una distorsión en nuestro ritmo de compra y posibilidad de dotar los centros de trabajo" de esos materiales. "No buscamos ofrecer excusas, sino daros cumplidas explicaciones de lo ocurrido", insiste Guzmán.

También indica que ahora hay equipos de protección individual (EPI) para "varios meses de consumo" y que se están haciendo compras "para acumular una amplia reserva estratégica ante futuras contingencias". Sobre los problemas de mascarillas defectuosas, apunta que hasta una alerta del Ministerio de Sanidad en la segunda quincena de abril sobre una partida adquirida y distribuida centralizadamente a las comunidades autónomas que no cumplía los estándares para FFP2, el SAS hacía controles al azar del material. Desde este, afirma, "se intensificó el control" y las verificaciones comenzaron a hacerse antes del reparto del material al personal, ya que con la pandemia se hacían compras a algunos proveedores que no son los habituales del SAS. Los lotes de mascarillas que no filtraban según su especificación técnica fueron retiradas y se hicieron PCR a los trabajadores que dijeron haberlas usado, recuerda el gerente del SAS.