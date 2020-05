Desescalada Málaga: Las peñas ante la Feria de Agosto: "Lo básico es proteger el tema de la salud"

A la espera de que el Ayuntamiento de Málaga tome una decisión definitiva sobre la celebración o no de la Feria de Agosto, lo que no parece vaya a ser inminente, las dudas surgen entre los colectivos más tradicionalmente vinculados a los festejos de la capital de la Costa del Sol. Uno de ellos la Federación de Peñas, cuyo presidente, Manuel Curtido, fue contundente: "Para la federación lo más importante y básico es proteger el tema de la salud con independencia de los temas económicos".

Pero esta afirmación no implica que la agrupación, que cuenta con unas 80 entidades asociadas, tenga una respuesta a la pregunta del momento: ¿debe o no celebrarse la Feria? "Aquí nadie quiere ser el primero en decir que no va a haber Feria", apuntó Curtido, quien consideró que es al Ayuntamiento al que corresponde esa decisión, por encima incluso del Gobierno central.

"En el contexto en el que nos movemos diría que es muy complicado", insistió, recordando la particularidad que tiene una celebración que desde hace años se ha convertido en un fenómeno de masas, con la asistencia, según datos municipales, de hasta seis millones de personas.

El presidente de las Peñas sí aclaró que en el supuesto de que este acontecimiento siga adelante, el ente solicitará las correspondientes autorizaciones para disponer de casetas en el Real de Cortijo de Torres, un recinto que en las últimas ediciones ha ido ganando peso con un mayor número de actividades. El proceso de estudio y adjudicación de las solicitudes de casetas, según el dirigente peñista, se mantiene aplazado después de que la fecha inicialmente prevista fuese la del pasado 1 de abril. "Se paró hasta nueva orden. Y no sabemos nada de cuándo se van a solicitar las casetas", expuso.

Lo que genera incertidumbre en el colectivo es el modo en que los asociados tendrán que afrontar la apertura de sus casetas en el supuesto de que el plan municipal sea el de mantener la Feria en las fechas anunciadas, con el arranque programado para la noche del 14 de agosto. "Será muy difícil mantener las distancias o la limitación de los aforos", comentó, recordando la limitación de recursos que tienen muchas de las entidades que se instalan en el Real. "Estamos expectantes", agregó.

Por el momento, lo único que se sabe seguro sobre la Feria de Agosto es que el Ayuntamiento ha dado los primeros pasos para la contratación de los espectáculos musicales, con un valor de partida de casi 592.700 euros (incluido el IVA) y otros servicios de los festejos. Un paso adelante que se da con el objetivo de anticipar los procedimientos, pero con la salvaguarda de anular las futuras contrataciones en el supuesto de que se tenga que alterar el calendario de los festejos.

Sea como fuere, nadie en el seno de la Casona del Parque se atreve a predecir qué acabará pasando. De hecho, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, ya expuso días atrás que el impulso de las mencionadas contrataciones no suponía que ya hubiese una decisión tomada respecto al evento. El Ayuntamiento sí ha aplazado ya festejos menores de los barrios de la zona este, que iban a tener lugar en las próximas semanas de junio.

Otras grandes ciudades españolas, como Madrid, sí anunciaron semanas atrás su decisión de postergar cualquier festejo hasta el próximo mes de noviembre. Y a nivel internacional, Munich también comunicó la cancelación del festival de cerveza más famoso del mundo, el Oktoberfest. Esta fiesta iba a tener lugar entre 19 de septiembre y el 4 de octubre.