Desescalada Málaga: Los primeros viajeros en llegar al aeropuerto: "Llevo cuatro meses sin ver a mi hija"

La nueva normalidad es de todo menos normal en el aeropuerto de Málaga. Donde a finales de junio se acumularían del orden de 300 vuelos, este primer domingo sin estado de alarma, apenas unas 40 operaciones programadas. Y donde el bullicio era la tónica dominante, con largas colas de pasajeros impacientes por salir o con la prisa instalada para dejar la terminal, el silencio y la percepción de abandono.

Costa del Sol está ya abierta de par en par Las estampas de antaño tardarán tiempo en recuperarse. Lade par en par a la llegada de visitantes europeos , tradicionales consumidores de sol y playa. Pero es de suponer que su irrupción se producirá de manera escalonada, como pidiendo permiso, sabedores de que el coronavirus sigue presente.

Alrededor de las 10.00 tomaba tierra un vuelo procedente de la ciudad alemana de Dusseldorf. A las puertas de la terminal de llegadas, Eloy, con un folio en el que está escrito un nombre, el de Ángeles. Muy español y sin embargo de nacionalidad alemana. Es taxista, de Almuñecar, y ha acudido al aeropuerto para recoger a su clienta. "Me preguntó preocupada cómo estaba la cosa por aquí, si se respetaban las normas y si se podía disfrutar", explica minutos antes de que aparezca.

"Hago vacaciones en Almuñecar", cuenta Ángeles en un perfecto español. "Vengo con mucho gusto, lo que más me gusta es la gente, las bromas, las risas y el calor", añade. Llevaba desde febrero sin pisar tierra andaluza. "Quería venir en mayo pero el corona me lo ha estropeado, gracias a Dios que hoy puedo estar aquí". Su marido, también alemán, llegará la semana próxima. La previsión es que permanezcan en la localidad granadina hasta mediados de julio, aunque con la pretensión de regresar en septiembre por otros dos meses.

Ella, como el resto de pasajeros del vuelo, han tenido que cumplir con el protocolo de seguridad marcado. A su llegada, toma de temperatura mediante un dispositivo automático y entrega de un documento acreditando no haber tenido síntomas del COVID-19 y en el que incorporan sus datos personales y de contacto. Ángeles ironiza cuando le preguntan por la temperatura que ha marcado. "No lo sé, pero si hubiese sido elevada me habrían detenido", dice sonriendo.

No todos los que la han acompañado en el vuelo llegan a Málaga por turismo. Otros lo hacen por trabajo y los más para visitar a sus familiares, instalados en la Costa del Sol y de los que llevan separados varios meses. Entre estos últimos está Klaus. "Tengo mi hija aquí y llevo cuatro meses sin verla, tengo ganas de verla", cuenta.

Aunque procedente de Dusseldorf, asegura que vive prácticamente en la Costa del Sol, aunque no es residente. "He tratado de entrar antes pero no me han dejado y por eso he estado cuatro meses fuera, no ha habido forma de volver", explica. Valora el buen comportamiento de los pasajeros en el intento de cumplir las normas de seguridad por el coronavirus. "Se ha intentado guardar la distancia de seguridad, pero me pregunto cómo va a ser la cosa a partir de julio, cuando los aviones vengan llenos; va a ser imposible", afirma.

Antonio es un joven español, de Vélez-Málaga, para más señas. Él es uno de los que quedóo confinado en Alemania al inicio de la pandemia. Allí se encontraba por trabajo. Ahora regresa con ganas de reencontrarse con sus familiares.

Ana, Andrés y sus hijos, todos alemanes, llegan cargados de maletas. Las suficientes para permanecer en la provincia unos cinco meses, tiempo en el que, aseguran, trabajarán desde aquí. Su viaje, por lo que cuentan, no está tanto relacionado con el turismo y las vacaciones, como con el deseo de volver a ver a sus familiares.

"Andalucía es mi tierra", dice Jorge. Alemán de nacionalidad, tiene a su madre que es española, a la que viene a ver después de meses. Explica que el vuelo ha discurrido con normalidad. "En el avión es difícil guardar la distancia de seguridad pero como todos tenían su mascarilla se ha ido bastante bien", comenta.

Quedan por delante días y semanas en los que el aeropuerto internacional, epicentro de la actividad turística de Andalucía, irá cogiendo ritmo, llenando sus amplias estancias y reabriendo espacios que hoy permanecen cerrados. Jornadas en las que palpar de verdad cómo es la anunciada nueva normalidad.