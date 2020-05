Desescalada: Sanidad no permitió que Málaga avanzara antes a la fase 1 por la dificultad para controlar su movilidad

El Ministerio de Sanidad no dejó pasar a Málaga a la fase 1 junto con el resto de las provincias de Andalucía porque el Distrito Sanitario Málaga tenía una incidencia alta de casos y no se podía garantizar que no hubiera movilidad interior para mantener a raya a los contagios. Esa es el argumento utilizado, según el informe que ha dado a conocer la Administración central.

"La situación epidemiológica difiere entre provincias y sobre todo entre los distritos sanitarios en Málaga y Granada, para los que se han pedido restricciones y para los que no. Puesto que la mayoría de los distritos colindan con los distritos que presentan una incidencia más elevada y que no se puede garantizar el control de la movilidad entre ellos, es necesario aplicar el criterio de precaución en estas dos provincias y que se mantengan bajo seguimiento estrecho durante una semana más", argumenta el documento firmado por la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio. De esta forma razona la autoridad sanitaria que Málaga estuviera una semana más que las demás provincias andaluzas en la fase 0.

La provincia presentaba en ese momento una incidencia de 7,2 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, el Distrito Sanitario Málaga -que agrupa la capital, Rincón de la Victoria, Macharaviaya, Moclinejo, Totalán y Almogía- presentaba entonces, según el informe, una incidencia de 15,1 casos por 100.000 habitantes. Era la tasa más alta de la provincia y sobrepasaba los 10 casos por 100.000 que fijaba como tope el Ministerio.

"Debido a que uno de los distritos sanitarios presenta una tasa de incidencia elevada en los últimos 14 días y se piden medidas restrictivas para éste en fase 1 [La Junta pidió una diferenciación por distritos para que el resto de la provincia no quedara atascada en el nivel 0], sería recomendable continuar haciendo seguimiento y reevaluar en la próxima semana", concluyó el informe.

Así fundamentó Sanidad la decisión, adoptada el 8 de mayo, de que las provincias de Málaga y Granada se quedaran en fase cero otra semana más y no acompañaran en el pase a la fase 1 a las seis provincias andaluzas restantes, que sí dieron ese paso el lunes 11 de mayo.

El Ministerio de Sanidad publicó a última hora de este lunes en su página web los informes técnicos en los que se basó para acordar avanzar en las medidas de alivio del confinamiento en diferentes comunidades autónomas. Ese informe del 8 de mayo, reconocía que la "situación epidemiológica" de Andalucía había "mejorado" y marcaba "una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus". No obstante, remarcaba que la tasa de incidencia de los distritos de Granada, Metropolitano de Granada y Málaga era "elevada en los últimos 14 días", y se entendía "recomendable continuar haciendo seguimiento y reevaluar en la próxima semana".

También, Sanidad advertía, ya en general en toda Andalucía, pese a su "importante esfuerzo" de la insuficiente capacidad diagnóstica por PCR de los nuevos casos. Según el informe, entonces se diagnosticaban en atención primaria el 52,7%. Sin embargo, estimaba que "como mínimo" tenía que ser del 80%. Porque alertaba el documento que con los datos existentes entonces indicaban que "hay una cierta circulación del virus en la comunidad con el riesgo de que se produjera un nuevo aumento de casos si esta situación no se controlara".

Una semana después, el 15 de mayo, la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad defendió en otro informe el pase a la fase 1, a partir del lunes 18 de mayo, para las provincias de Málaga y Granada. Se basaba en que la situación epidemiológica había "mejorado notablemente desde el envío del último informe" y marcaba "una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus en las dos provincias". De hecho, apuntaba que en el caso de Málaga, la incidencia acumulada en los últimos 14 días había pasado de 7,2 a 3,8 por 100.000 habitantes, y en los últimos siete días era de 1,5 por 100.000.

Estos datos, junto a la bajada de la presión asistencial sobre los hospitales de los pacientes con coronavirus en ambas provincias y los porcentajes de ocupación de camas de hospitalización y UCI, fueron los que finalmente pesaron para que se autorizara el pase a la fase 1 de las provincias de Málaga y Granada desde el pasado lunes 18 de mayo.