Unos jóvenes destrozan una exposición y lo difunden en las redes

Nuevos destrozos en una exposición contra el cáncer que permanece instalada en calle Larios, que en esta ocasión han sido difundidos a través de las redes sociales. La Policía Local de Málaga se ha hecho cargo de la investigación y trabaja para localizar al supuesto autor, al que se identifica con claridad en un video que ha sido lanzado esta mañana por un amigo suyo, el mismo que grabó los destrozos.

El autor de las imágenes, que tiene 20 años, ha afirmado a este periódico que ya ha borrado la publicación que compartió en la red social Instagram. “No he hecho absolutamente absolutamente. Solo grabé cuando un amigo mío salió corriendo y rompió el cartel. No tenía que haberlo subido. Sé que está mal, pero uno no piensa esas cosas en ese momento”, manifestó.

Según su versión, “no molestaron a nadie”. Y ahora lamenta la cantidad de críticas e insultos que ha recibido a través de las redes sociales. “Ni mi amigo tenía que haber hecho eso ni yo haberlo grabado. Parece que hemos asesinado a alguien”, resaltó el joven.