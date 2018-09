Detenido al arrastrar cien kilos de cableado eléctrico

Efectivos de la Policía Local de Málaga detuvieron a un individuo, malagueño y de 20 años, tras ser sorprendido empujando 100 kilos de cables en un contenedor de Limasa, cuyo valor, además, supera con creces los 400 euros. Los agentes procedieron a identificarlo, y éste manifestó que no tenía documentación y que no se sabía el DNI, a la vez que facilitaba a los agentes un nombre falso, por lo que los profesionales le comunicaron que iba a ser trasladado a dependencias policiales a efectos de identificación. El individuo respondió dando un manotazo a uno de los agentes y huyó a pie. Tras unos 40 minutos de búsqueda, lograron encontrarlo, detenerlo. Durante el traslado, no cesó de amenazar a los agentes y afirmó que "era menor de edad", e incluso a autolesionarse pretendiendo culpar a los mismos. Ya en comisaría, comprobaron que le figuraba una orden de detención por conducir sin licencia.