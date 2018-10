Detenidos en Málaga pasan la noche en los calabozos por falta de luz en los juzgados

Los detenidos que iban a pasar ayer por la tarde a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Málaga han tenido que pasar toda la noche retenidos en los calabozos de las fuerzas de seguridad porque el edificio judicial se quedó sin luz para una revisión de mantenimiento. "Es un hecho grave", ha lamentado a Efe una de las abogadas afectadas, María de Mar Molina Padilla, del despacho Molina Abogados, que ha denunciado que los afectados, como su cliente, podrían haber gozado de libertad si esto no hubiera ocurrido, pero ha alertado de que por falta de previsión han tenido que pasar una noche en los calabozos de la comisaría.

La letrada ha recordado que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la detención no podrá durar más de tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes a esclarecer los hechos. "Esto no se ha respetado en la Ciudad de la Justicia de Málaga, porque a pesar de que los agentes de policía habían terminado su trabajo e iban a poner a disposición judicial a los detenidos no han podido", ha asegurado.

Molina Padilla, que estuvo ayer tarde varias horas esperando una respuesta para que su cliente no tuviera que estar toda la noche retenido, ha indicado que ni los funcionarios del Juzgado de Guardia ni el de Incidencia podían realizar su trabajo porque no había luz en el edificio desde las 16.00 horas aproximadamente. Debido a ello, cuando se ha personado en las dependencias judiciales no funcionaban los ordenadores ni las fotocopiadoras y ha advertido que aunque haya que hacer una revisión de mantenimiento del edificio es lamentable que no haya un generador o sistema alternativo de iluminación para que el trabajo continúe.

En los calabozos de la Ciudad de la Justicia tampoco había luz por lo que los detenidos no podían ser trasladados allí por falta de seguridad. "Me parece tan grave el tema", ha insistido la abogada, al tiempo que ha subrayado que es "increíble que en la era de la tecnología no haya luz en un Juzgado de Guardia en una ciudad como Málaga". Por ello, se han visto afectadas diferentes personas que ayer hubieran podido pasar a disposición judicial y gozar de libertad, pero han tenido que pasar una noche en los calabozos.

En este sentido, la abogada ha destacado que su cliente, tras tomarle declaración el juez esta mañana, ha sido puesto en libertad provisional. "Resulta ridículo y triste que el derecho fundamental a acceder a la libertad de una persona se vea menoscabado por un hecho así, y el funcionamiento de la Justicia afectado por algo tan trivial como es un mero mantenimiento de un edificio", ha lamentado Molina Padilla.