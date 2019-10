Díaz exige a la Junta un plan de viabilidad para llevar el Metro soterrado al Civil en Málaga

El PSOE andaluz pide a la Junta de Andalucía que presente un plan de viabilidad para saber si el proyecto anunciado de llevar el Metro soterrado hasta el Hospital Civil con una inversión de 150 millones de euros puede ser factible o no.

La secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado esta mañana en Málaga que "lo primero que tienen que presentar es el plan de viabilidad porque si no lo hacen pueden estar engañando a la gente. Los ciudadanos de Málaga merecen un Metro rentable, útil, eficaz y que responda a las necesidades del conjunto de la ciudadanía".

Díaz ha afirmado que "llegué a un acuerdo con el alcalde (Francisco de la Torre) que luego éste no quiso cumplir por intereses electorales" y ha exigido a los populares encabezados por Juan Manuel Moreno que no lancen "cortinas de humo". "La gente no es tonta y ve si lo que quieren es ganar tiempo. Tienen que asumir que ya son el gobierno y que lo que digan lo van a tener que cumplir", ha indicado.

Por otra parte, la secretaria general socialista y ex presidenta de la Junta de Andalucía ha recalcado que el PSOE tenía "un compromiso claro y nítido" con el tercer hospital y ha pedido al PP que "cumplan" lo que digan. "Es una necesidad evidente y espero que lo cumplan. Solo llevan 9 meses y vemos el azote a la sanidad publica andaluza. Tenemos la duda de si dicen la verdad o no cuando hace unos meses dijeron que el tercer hospital no era una prioridad. Si lo cumplen nosotros estaremos al lado", ha comentado.