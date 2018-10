Díaz, sobre el Metro: "Vamos a seguir adelante porque Málaga lo merece"

El mensaje lanzado por Díaz tuvo como objetivo al alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, a quien pidió que "no ponga más piedras en el camino". "Que deje la confrontación, tome la mano tendida que tiene del Gobierno de Andalucía y seamos capaces de sacar todas las posibilidades y oportunidades que tiene Málaga", insistió la dirigente autonómica, quien admitió haber esperado una mayor colaboración por parte del Ayuntamiento en los últimos meses. "Que cumpla conmigo como yo he cumplido con él", manifestó.

El alcalde pide a la Junta el mismo esfuerzo que por el Metro de Sevilla

Francisco de la Torre no se mueve un centímetro de la línea argumental que viene defendiendo en los últimos meses respecto al Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. Aprovechando una entrevista concedida a este periódico, el regidor tuvo oportunidad de responder a la dirigente regional. "No puede olvidar la señora Díaz lo que se dijo hace cinco años y un mes, que no se haría nada sin contar con los vecinos", le recordó a la presidenta de la Junta, añadiendo:"esas cosas cuando se dicen es para hacerlas verdad". Le afeó que no haya venido nunca a la ciudad "a intentar convencer a los vecinos" y recordó que cuando alguno de sus representantes lo ha intentado "tampoco los ha convencido". "Hay razones para no convencerles porque si ya entonces era muy dudoso que fuera positivo más ahora con el proyecto del hospital en el Civil", afirmó, subrayando la necesidad de apostar por un ramal soterrado. "¿Qué vale algo más? La Junta ha ido a buscar recursos a Madrid para el Metro de Sevilla; bien vale Málaga, para hacer un pasito corto, hacer un esfuerzo parecido", insistió.