La Diputación de Málaga aprueba elevar a 55,3 millones las ayudas directas a los municipios

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles con el voto favorable de PP y del diputado no adscrito Juan Cassá y la abstención de PSOE, Unidas Podemos (UP) y el otro no adscrito Juan Carlos Maldonado una modificación presupuestaria que permite elevar hasta los 55,3 millones de euros la cantidad de ayudas directas a los municipios que, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones (PES), concederá la institución.

Este importe se destinará a atender inversiones que planteen las localidades para la mejora de infraestructuras hidráulicas, para nuevos proyectos de la Senda Litoral y la Senda Azul y para colaborar económicamente con los municipios mayores de 20.000 habitantes.

De los 55,3 millones, destaca que 15 millones se destinarán a un plan de aguas para la financiación de actuaciones que permitan paliar los déficits en infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento domiciliario de agua potable en los municipios. Otros 16 millones serán para colaborar para inversiones en los mayores de 20.000 habitantes, con un tope de un millón de euros a cada uno.

Además, otros 14 millones servirán para atender necesidades de inversiones para municipios menores de 20.000 habitantes y 375.000 euros se dirigirán a necesidades que tengan los pueblos en gasto corriente. Paralelamente, para financiar nuevos proyectos de la Senda Litoral se contará con casi ocho millones de euros y para actuaciones que se pongan en marcha de la Senda Azul habrá dos millones.

La diputada Teresa Sánchez (UP) ha criticado que haya llevado este punto por urgencia y sin informe "de Secretaría ni de Intervención" así como que se destinen 16 millones para municipios mayores de 20.000 habitantes: "Nos encontramos con que los municipios menores no son lo preferente para esta institución".

El diputado socialista Manuel Chicón ha señalado que pese a que los 16 millones para municipios de mayor población "nos puede chirriar, compensa con otras cuestiones como el plan de aguas que es fundamental para el desarrollo de la provincia".