La Diputación lleva hoy a Pleno la cesión de los terrenos para el tercer hospital

El tercer hospital vuelve de nuevo a un pleno de la Diputación de Málaga. En esta ocasión entra de lleno con la presentación para su aprobación del protocolo general de actuación de la institución provincial y la Junta de Andalucía para la construcción de este centro sanitario en los terrenos de los aparcamientos del Hospital Civil de la capital. Aunque en un principio el expediente de cesión se abordaría en un pleno extraordinario el próximo 23 de octubre, finalmente el equipo de gobierno del PP sí lo llevará este martes, iniciándose así la maquinaria para que la Junta se haga con los terrenos para levantar el nuevo hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución supramunicipal.

En las comparecencias previas al pleno de hoy, el portavoz socialista, Francisco Conejo, informó de su moción, en la que reclama celeridad para la cesión de los terrenos. El PP lleva otra para que la Junta defina ya sus planes sobre estas instalaciones sanitarias e informe del plan funcional y del proyecto básico.

Conejo reclamó que se agilice "al máximo" la cesión de los terrenos donde se prevé el hospital, incidiendo en el "compromiso claro y nítido" de la Junta para su construcción. En este sentido, ha exigido que el equipo de gobierno realice la cesión sin contraprestación alguna "y sin escatimar ningún metro cuadrado para que se haga el mejor hospital que Málaga necesita".

Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz del PP, Francisco Salado, ha incidido en que la institución ya ofreció los terrenos gratuitamente al Gobierno andaluz y que se viene trabajando en el expediente, con reuniones incluso con la consejera de Salud, Marina Álvarez, para avanzar en ello. Ha aclarado que la Junta no quiere los terrenos donde se ubica el Hospital Civil actual -80.000 metros- sino únicamente los de los aparcamientos, de ahí la necesidad de hacer un expediente de segregación de esos 40.000 metros.

Salado criticó duramente tanto a Conejo como al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, por "intentar transmitir que el hospital no se hace porque la Diputación no cede los terrenos". "Es una tomadura de pelo, si no se ha construido hasta ahora es por la ineficacia, la falta de voluntad y la inoperancia de los socialistas pero en este asunto hay lealtad institucional, se ha manifestado la voluntad de colaborar en todo", ha defendido. Es más, acusó a Conejo de "enfangar y enturbiar donde hay consenso institucional", añadiendo que incluso desde el PSOE se le ha pedido a su portavoz en la Diputación que "saque este tema de la confrontación".