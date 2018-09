Dudas en algunos colegios en el inicio de las actividades extraescolares

Ayer fue un día de muchas prisas e incertidumbre en los centros educativos de la provincia de Málaga, a cuenta del inicio de las actividades extraescolares, programado para este lunes. El motivo está en el cambio de normativa por parte de la Administración andaluza, según el cual, a partir de este año la Agencia Pública de Educación es la encargada contratar a las empresas que van a prestar este servicio, en lugar de la dirección de los centros, como se venía haciendo hasta ahora. El objetivo era homologar el servicio y cumplir con los requisitos legales de contratos del sector público.

Pero la demora en la aprobación del nuevo Acuerdo Marco por parte del Gobierno andaluz hizo que el proceso de contratación se dilatara en el tiempo. Los colegios no recibieron el listado de empresas hasta la semana pasada, y después de elegir una, la resolución de la Consejería -ante la que aún caben 15 días de alegaciones- se acabó publicando in extremis el jueves, dejando a los centros solo un día para realizar los trámites administrativos necesarios para que los contratos se formalicen.

Al menos un centro de enseñanza en la capital asegura que no iniciará este servicio el lunes

Ante esta premura, muchos centros educativos amagaron ayer con retrasar la fecha de inicio de las actividades extraescolares. Así, hay al menos un colegio en la capital (que prefiere no ser identificado) que asegura no iniciará dichas actividades el lunes, al no contar con una resolución en firme por parte de Agencia y no tener un contrato firmado; aunque la mayoría de los consultados por este periódico lamentaron que "era todo muy precipitado", sí confirmaron que empezarán el día indicado por la Junta. Si bien, desde la Delegación de Educación en Málaga se limitaron a señalar que "las actividades extraescolares comenzarán el próximo lunes con normalidad".

La portavoz de la federación de Ampas de colegios públicos en la Provincia (Fdapa), Pilar Triguero, dijo ayer estar "completamente de acuerdo con las reivindicaciones de los directores" de que "las cosas se han hecho tarde", pero insistió en que "las instrucciones por Séneca -la plataforma de la Consejera de Educación- son muy claras: El lunes a las 16:00 se inician las actividades exraescolares". "Ahora mismo la pelota está en el tejado de los directores", apostilló.

Triguero reconoció que " ha sido una semana de locos" en la que ha habido "mucho descontrol", pero dijo que "los directores han entendido el mensaje de que el lunes tienen que empezar las actividades". Además, sostuvo que "siempre que había un proceso de contratación pública nos podemos ir de fecha" y ante las dudas de algunos directores por no tener todavía un contrato firmado entre la empresa designada y la Agencia Pública de Educación, la portavoz de Fdapa comentó que "es habitual que los contratos se firmen iniciado el servicio".

Según explicó Triguero, en el caso de aquellos colegios en los que, finalmente, las actividades extraescolares no empiecen el próximo lunes, pueden darse dos escenarios. Por un lado, si la responsabilidad es de la empresa, "esta se enfrenta a una sanción económica y a la posibilidad de perder el contrato"; mientras que por otro, si la decisión parte de la Dirección del centro, "tendrá que actuar la inspección educativa".