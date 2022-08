Dudas, interés y despistes a una semana para que funcionen los abonos gratis de Cercanías de Málaga

Primer día que pueden obtenerse los abonos gratuitos el Cercanías de Renfe que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de septiembre. Entre los usuarios, se ha generado dudas, interés y algo de despiste ante una de las medidas más significativas del nuevo gobierno.

Después de la campaña de Renfe para que los usuarios conocieran y adquieran el bono que les permitirá usar gratuitamente el tren de Cercanías, este miércoles podía empezar a expedirse, aunque no funcionará hasta dentro de una semana. Hace dos semanas que los viajeros que así lo prefiriesen podían registrarse en la web o la aplicación de la empresa para que esta fuese expidiendo los abonos a partir de este miércoles. Según datos de Renfe, 331.000 personas lo han hecho en toda España.

En Málaga, en la estación Centro-Alameda, el chorreo de personas preguntando por el nuevo título es constante. Uno de los trabajadores de la estación asegura que durante la mañana varias decenas de personas le han preguntado, "pero lo tienen todo bastante claro, vienen con su aplicación o a la máquina y lo sacan hasta la semana que viene".

Él ya tiene la cantinela aprendida de memoria, "lo puedes gestionar tanto en la aplicación, como en la web o en la máquina; puedes hacer el pago de la fianza en tarjeta o en metálico en la máquina, pero recomendamos hacerlo con tarjeta porque así te devuelven la fianza (de 10 euros) automáticamente si has hecho 16 viajes, si no tendrás que pedir la devolución", comenta a un cliente junto a una de las máquinas expendedoras junto a los tornos de la estación.

En ese momento llega Paco cargado con su teléfono con la aplicación abierta. El operario le guía en los pasos y le recuerda que la cobertura en el subterráneo no es muy buena y por eso "puede ir lento". Paco vive en Cártama –que conecta con Málaga capital mediante la línea C-2– y aprovecha el tren de Cercanías para ir a diario, "o casi" a la capital.

Asegura que está muy contento con la medida del Gobierno ya que le permitirá ahorrar, ahora mismo, alterna el tren con su vehículo privado para desplazarse a la capital, y con el abono gratis usará mucho más el Cercanías, aunque lamenta que no haya tantas frecuencias como en el que va a Torremolinos.

Jose intentó gestionarlo por la aplicación esta mañana pero tuvo algunas dudas que resolver con el operario. Vive en el centro de Torremolinos y aprovecha junto a su mujer y su hija para venir los fines de semana, con comodidad. Para sus desplazamientos a Málaga por trabajo seguirá utilizando el coche porque no puede depender de las frecuencias del tren y se tiene que movilizar por la ciudad.

Mientras el trabajador de la estación asesora a Paco un fugaz cliente le asalta con otra duda: "¿No importa si vas a Torremolinos, Fuengirola o Benalmádena, no?". Este responde afirmativamente, todos las paradas que cubren la línea de Cercanías en la provincia son gratuitas.

Rosa vive en Los Álamos y ha venido a hacer compras en unos grandes almacenes. No conocía el detalle de los nuevos títulos de viaje gratuitos hasta septiembre, pero una vez informada, ha asegurado que "lo sacará", aunque no viaja a la capital con asiduidad, "en cuatro meses seguro que hago al menos 16 viajes". A pesar de la campaña, en los andenes, aún hay gente que no sabe que en una semana podrá viajar gratis.