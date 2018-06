Duque ve "urgente" que el Estado "dé más ayuda" a la investigación

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, consideró ayer en su primera visita a Málaga en ese cargo "prioritario y urgente recuperar la cordura en el control financiero" de las universidades y que haya "menos trabas", incidiendo en que el Estado "dé más ayuda y ponga menos limitaciones" a la investigación y la innovación, algo que se puede hacer, dijo, "sin acudir a incrementos presupuestarios que tienen un ciclo más largo".

Duque mantuvo una reunión con el equipo directivo de la Universidad de Málaga, encabezado por el rector, José Ángel Narváez; antes de participar en un consejo de gobierno extraordinario y de reunirse con estudiantes, miembros de spin off de la UMA e investigadores. Duque señaló que se encuentra visitando universidades españolas -Málaga es la segunda tras la de Salamanca- para conocer el sistema científico y de innovación e investigación en una primera toma de contacto para "empaparse de lo que hay que hacer", conocer sus demandas y "a ser posible dentro de poco hacerles caso" con diferentes medidas a adoptar.

A juicio del ministro, el sistema de ciencia, innovación y universidades no ha empezado a construirse "hace tres semanas" por lo que lo más prioritario es que el Gobierno "dé más ayuda y ponga menos limitaciones" y, después, hacer realidad "el compromiso que no termina de materializarse en el incremento de los recursos para el sistema de innovación, ciencia y universidades de España". "Nos hemos impuesto y el Parlamento ha aprobado subir más o menos el doble de presupuesto y hay que tomar esos acuerdos y hacerlos efectivos; no van a ser acuerdos nuevos porque la gente que está en el Parlamento son los mismos y hablando con ellos podremos ponerlo en práctica", sostuvo. También trasladó su intención de retomar el contacto con los alumnos y que estos le expongan sus inquietudes. Precisamente ayer en el edificio de El Rayo Verde de la UMA mantuvo pequeñas reuniones con estudiantes e investigadores.

Cuestionado por si prevé la bonificación de matrículas universitarias, como ocurre en Andalucía, Pedro Duque indicó que por el momento "no hay ningún plan" al respecto aunque no lo ha descartado: "Lo tengo que ver". Acerca del sistema de becas, manifestó que su ministerio y el de Educación han mantenido un primer encuentro y recordó que la comunidad universitaria quería pasar de 5,5 a cinco la nota mínima de acceso a becas. Sí sostuvo el ministro de Ciencia, quien alabó el trabajo de la universidad malagueña, que utilizarán el sistema de becas ya aprobado: "Estamos hablando con Educación y estamos de acuerdo en que lo más importante es que el sistema este año no se pare y a partir de este año hagamos las modificaciones necesarias atendiendo las propuestas".