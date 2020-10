EMASESA apuesta por la participación y la sostenibilidad

La empresa metropolitana de aguas de Sevilla, EMASESA, es muy consciente del enorme reto al que nos enfrentamos como sociedad en los próximos 10 años; un desafío que se ha acelerado como consecuencia directa de la Covid-19. La salida a la crisis, derivada por la pandemia, únicamente puede realizarse a través de políticas públicas que apuesten firmemente por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente como pilares básicos de la recuperación.

La Unión Europea ha marcado el camino con las directrices que ha impuesto en sus planes para la reconstrucción económica y social del continente y, como no podía ser de otra manera, el resto de administraciones se han sumado a ello.

Para aclarar el panorama a este respecto y aportar nuevas perspectivas, ayer se celebró un encuentro digital, organizado por Grupo Joly y EMASESA, y con la colaboración de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), bajo el lema Unidos por el agua por un cambio en verde.

El evento en streaming tuvo como maestro de ceremonias a Alberto Grimaldi, redactor jefe de Economía de Grupo Joly, quien dio pie a ilustres representantes del sector.

Abrió la jornada, tras el alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, Jaime Palop, consejero delegado de EMASESA, quien señaló que su empresa, en tanto que pública, "debía estar al servicio de los ciudadanos" y recoger el testigo de acuerdos previos internacionales, ademas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello, explicó, "para estar a la altura de este momento, lo haremos a través de dos líneas de actuación esenciales para el futuro inmediato del área metropolitana de Sevilla, como es el proceso participativo del Plan de Emergencia Climática y el Plan de Emergencia ante situaciones de sequía".

Palop destacó también, en esa línea, uno de los documentos elaborados –EMASESA ante la emergencia climática. 50 medidas– en el contexto de la Declaración de Emergencia Climática y Ecológica por parte de la ciudad de Sevilla en 2019 (siendo la primera capital de España en hacerlo).

Asimismo, agradeció el apoyo institucional del evento que también contó con la participación de María López, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, quien destacó "que la Administración andaluza tiene preparado el borrador del Plan Andaluz de Acción por el Clima, que pronto verá la luz y será enriquecido por las aportaciones de la sociedad". Alabó también el Observatorio del Agua de EMASESA –marco donde se celebra la participación– y la celebración del propio evento con respecto a la lucha frente al cambio climático.

Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, celebró en su intervención que se elaboren planes "desde el conocimiento científico y con un alto grado de participación para que la ciudadanía de Sevilla tenga más posibilidad y capacidad de respuesta para frenar las consecuencias climatológicas en periodos de sequía y, sobre todo, que esta ciudad tenga una mayor capacidad de adaptación frente a estas situaciones de crisis".

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, finalmente, señaló la transición ecológica de nuestro país "donde el elemento agua es importantísimo", enfatizó. Recordó, también, que Europa pone a disposición de sus países miembros un fondo con el que se pretende salir de esta crisis sin que se produzca quiebras de orden social.

Ponencias

La intervención inaugural estaba reservada para Carmen Mena, jefe de Unidad-Economía Circular & Liderazgo Industrial del Joint Research Centre Unión Europea: Sevilla en el mapa. Pacto Verde Europeo, que dio paso, por problemas técnicos, a Benigno López jefe de División de Medio Ambiente de EMASESA y su ponencia: La participación ciudadana en el diseño de las políticas sobre cambio climático en EMASESA: Plan de Emergencia Climática y Plan de Emergencia ante situaciones de Sequía.

López puso en valor que los ciudadanos de Sevilla, con su nivel de concienciación e implicación, han reducido un 36 % de consumo de agua en 30 años.

"Mientras que la ciudadanía pueda participar, su implicación será mayor", declaró. "Y no podríamos haberlo hecho sin el Observatorio del Agua, que está sirviendo de palanca para cambiar un modelo de gobernanza más claro y transparente".

Coloquio

Llegó el turno de la mesa de debate –Unidos por el agua por un cambio en verde– moderado y dinamizado por Luis Babiano, gerente de AEOPAS.

Mª Victoria Gil Cerezo, que ostenta la Cátedra de Medio Ambiente-CO de la Universidad de Córdoba, destacó que, en cuanto a la economía verde, "hay estudiar la parte económica, social y ambiental. No podemos reconocer únicamente la económica porque llegaremos a la conclusión de que la economía verde no será cara sino muy cara y, desde luego, no hay inversión más rentable que invertir a futuro".

José Luis Osuna, Catedrático de Economía Aplicada y director de la Cátedra "Carlos Román" de Evaluación de Políticas Públicas (Universidad de Sevilla), incidió por su parte que "Emasesa es una empresa pública y se debe involucrar en el nuevo urbanismo del área metropolitana. Seguir manteniendo su liderazgo y vanguardia en los servicios de saneamiento y coger la bandera de la cohesión territorial"; además de la necesidad “de aplicar costes y beneficios cuando se hable de la gestión del agua”. También lanzó la provocativa opinión de que “la política de aguas pase a ser una política de rentas”.

Leandro del Moral, Catedrático del departamento de Geografía Humana de la U. S. señaló que en la agenda pública no solo cabe hablar del Covid-19. "El contexto aconseja, eso sí, un cambio de modelo productivo y relaciones humanas dentro de las cuales tengan cabida los avances de la economía verde y el modelo verde del agua".

César José Gallardo, jefe de Servicio de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sevilla, puso de relevancia la economía circular y se centró, como ejemplo, en un proyecto de reutilización de los residuos de obras, convirtiendo este en un recurso en la lucha contra el cambio climático y permitiendo la eliminación de esos residuos que terminarían en un vertedero. Destacó, asimismo, que EMASESA "tiene un peso muy importante en la urbanización de la intervención de la ciudad, con experiencias muy positivas en la calle Greco o la Avenida de la Cruz Roja".

Inmaculada Tola, jefa de Gabinete de Planificación de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía apostó por prácticas innovadoras. Concretamente, explicó, "en el ámbito de la adaptación al cambio climático". La toma de conciencia actual, subrayó, es muy importante “porque esa palanca de cambio es base para cualquier práctica que proceda”. En su intervención quiso resaltar la necesidad de resiliencia porque estos tiempos , añadió, “nos han hecho reflexionar a todos y esa gestión de cambios es fundamental para las nuevas prácticas que se pongan en marcha”.

Además de los dos documentos participativos de EMASESA –Plan de Emergencia Climática y Plan de Sequía–, Tola mencionó el Plan Andaluz de Acción por el Clima, "planificación que intenta dar un marco para toda Andalucía en consonancia con el contexto regulatorio de España y Europa".

Etapa final

Llegó el turno de cierre de la interesante jornada con Cristina Monge, politóloga y profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza. La también analista política en Infolibre, El País, TVE y Cadena SER, en su ponencia Las políticas de recuperación como la oportunidad para abordar la Gran Transición, puso sobre la mesa retos que no son nuevos y que vienen acompañando a las políticas del agua y medioambientales.

En su opinión, la pandemia nos ha dejado tres grandes lecciones: "En primer lugar, que somos ecodependientes, formamos parte de la biosfera y la necesitamos para vivir. Además, también somos interdependientes: un fenómeno que aparece en China, en 100 días pone contra las cuerdas a todo el planeta. Y, por último, somos profundamente ignorantes; creíamos, desde una supuesta sociedad del conocimiento, que sabíamos lo que no sabemos”.

El mundo de lo político y de lo público, concluyó, "se han dado cuenta de que tienen que dirigir ese cambio a la transición ecológica que incorpora el agua –y más elementos– que deben ser bien gestionados”. Monge apeló para ello "a la coherencia política, transparencia, participación y buena gobernanza".