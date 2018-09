Educación inicia una batería de programas para frenar el abandono

El desánimo del alumno frente al fracaso, circunstancias familiares de diversa índole o la necesidad de buscar una salida laboral. Las causas del abandono escolar temprano de esos jóvenes de entre 18 y 24 años que no han completado Bachillerato o Formación Profesional y deciden no seguir estudiando son muchas, complejas y una de las batallas de la Consejería de Educación desde hace años. No han faltado iniciativas pero este curso escolar se está poniendo en marcha una batería de programas para intentar que los escolares permanezcan en el sistema educativo tras la etapa obligatoria. Hasta el 30 de septiembre tienen los colegios e institutos para apuntarse a estos programas que ya se probaron a modo de proyecto piloto el curso pasado en 11 centros de la provincia malagueña.

"Mejorar los resultados del alumno y recortar estos índices son los objetivos prioritarios del Gobierno andaluz, que trabaja con los docentes y las familias, es una labor de fondo", explican desde la Delegación de Educación. Motívate, Quedarte y Emociónate son los títulos de los programas que se dirigen a alumnos de centros públicos de 5º y 6º de Primaria y al alumnado de Secundaria, preferentemente de 1º y 2º curso "que presente un perfil de riesgo de abandono temprano", comentan. Serán desarrollados en horario extraescolar mediante dos sesiones semanales de dos horas cada una.

Estos programas pretenden desarrollar competencias personales como la motivación, el conocimiento de sí mismo, la autoconfianza, la identificación de intereses vocacionales, académicos y profesionales, la toma de decisiones, la madurez emocional, así como adquirir destrezas útiles para la construcción del proyecto de vida, según explican desde la Delegación de Educación. Igualmente, se aspira a favorecer el trabajo cooperativo y el desarrollo de proyectos de expresión artística y lúdica.

El programa Motívate está basado en actividades de carácter lúdico y cooperativo, que potencien la maduración personal, vocacional y profesional del alumnado y la construcción de su proyecto vital. Por su parte, Quedarte pretende favorecer la motivación por el aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos de expresión artística: danza, música (instrumental, coral), pintura, diseño gráfico, videocreación, teatro, cine, etc. Por último, Emociónate consiste en el desarrollo de actividades con el alumnado de tipo experiencial que fomenten la educación y autorregulación emocional y el entrenamiento de la conducta asertiva y empática. Con las emociones como núcleo, se intenta favorecer el desarrollo de empatía en las relaciones, de la autoestima, mejorar la capacidad de escucha y la atención y favorecer la adquisición de habilidades sociales.