Educación rechaza la petición de concierto de unidades de Bachillerato en Málaga

La aspiración de familias y centros de continuar con la enseñanza concertada también en los dos cursos de Bachillerato se aleja. A pesar de ser una apuesta del nuevo Gobierno andaluz anunciada por el propio consejero Javier Imbroda, las solicitudes realizadas en Málaga han sido rechazadas.

Una decena de centros educativos concertados de la provincia han presentado ante la Delegación Territorial de Educación de Málaga la petición de concierto para 55 unidades, 28 de primero y 27 de segundo de Bachillerato. Pero han obtenido un informe desfavorable.

Desde el servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial de Educación explican que la decisión se ha tomado porque en los ámbitos territoriales donde se han solicitado dichos conciertos de bachillerato no existen necesidades de escolarización. “De hecho, hay existencia de vacantes libres”, afirman.

Por tanto, estiman desde la Junta de Andalucía que no sería necesario el concierto y que las familias que no puedan o no quieran pagar estos estudios privados podrán solicitar plaza en el sistema público.

El pasado mes de octubre la Consejería de Educación ya preparaba la orden para concertar etapas que, hasta ahora, no eran habituales, como el Bachillerato y la Formación Profesional media y superior. Pero para que un centro pudiera adherirse a la fórmula hay varios requisitos, entre ellos y como imprescindible, la existencia de la demanda educativa en la zona geográfica.

También que el centro solicitante tenga concertada la Secundaria y que esté impartiendo la etapa previa al acceso a la educación superior en el momento en que entre en vigor la orden.

Lo que sí ha conseguido un informe favorable de la Comisión Provincial de Conciertos han sido las unidades que ya llevaban años concertadas, desde segundo ciclo de Educación Infantil hasta Secundaria. Solo en estos niveles estudian más de 45.100 alumnos en Málaga, lo que supone un 25% de los alumnos que lo hacen en la pública. El 100% de los 91 centros de la provincia presentaron la solicitud de renovación de sus plazas para el próximo curso escolar.

Sindicatos piden que se cumpla con la concertada

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Málaga (FSIE-Málaga), sindicato mayoritario en la concertada, lamenta la falta de compromiso con la concertada y pide que cumplan el acuerdo de gobierno andaluz entre PP y Ciudadanos, “que establecía, en su punto 71, la implantación del Bachillerato concertado en nuestra Comunidad Autónoma y, en su punto 72, la libre elección de centros por parte de las familias”, recuerdan.

Critican desde el sindicato que “los representantes de la Administración se han posicionado en contra de todas las solicitudes de concertación de nuevas unidades, salvo las de Educación Especial y de Formación Profesional, que se resolverán según la planificación de la Consejería, perpetuando con su decisión la misma forma de actuar del anterior gobierno del PSOE”.

FSIE-Málaga considera que la falta de concierto en esta etapa no obligatoria no favorece la libre elección de las familias. “No hemos avanzado nada nuevo respecto a anteriores acciones de otros gobiernos, se ha procedido, como siempre, a emitir informe favorable para lo ya concertado y en funcionamiento desde hace décadas”, agregan desde la federación sindical.