Ejemplos que nos ayudan a ser mejores

No hay sentimiento más compartido en estas fechas que el deseo, el anhelo de que los tiempos que llegan sean, cuanto menos, iguales que los vividos y si es posible mejores, que estén llenos de felicidad, de salud, de amor. Que los proyectos salgan adelante, que algún sueño se cumpla, que los seres queridos sigan ahí para acompañar nuestro camino. Esta noche, con las doce campanadas, se iniciará un nuevo tiempo. Con él se abrirá la puerta a 365 días cargados de posibilidades.

Pero no de esas que llegan solas. Habrá que salir a buscarlas. Y para ello, el trabajo, la constancia y el esfuerzo son fundamentales. Así lo hicieron y seguirán haciendo los que la redacción de este periódico destacó con los Premios Malagueños de Hoy 2018. Con su copa alzada, brindan por un próximo año lleno de grandes oportunidades.

El pasado 17 de diciembre se otorgaron los galardones de Málaga Hoy en un acto celebrado en el hotel Vincci Selección Posada del Patio y conducido por el director de este diario, Antonio Méndez. Los premios, que patrocina la Fundación Unicaja y que contaron también con la intervención de Sergio Corral, director general de dicha entidad, quisieron reconocer la labor de la compañía teatral Pata Teatro, que en este 2018 ha celebrado sus dos décadas sobre los escenarios.

También el éxito cosechado por el chef Dani García, que a finales de noviembre recibía su tercera estrella Michelin, el máximo reconocimiento al que un restaurante puede aspirar. Y la carrera deportiva del equipo de femenino Rincón Fertilidad Balonmano Costa del Sol, en los primeros puestos de la liga y habiendo llegado en la pasada temporada a los cuartos de final de la Challenge Cup.

Igualmente se quiso reconocer los años de servicio de los hematólogos Isidro Prat, el que ha sido director Centro de Transfusión, Tejidos y Células, y María del Carmen Hernández. Recientemente jubilados, su trayectoria profesional ha sido clave para la mejora de la sanidad pública malagueña y andaluza y han sido responsables de poner en marcha importantes avances en trasplantes de médula y de córnea, en crear un banco de ojos y, el logro más reciente, de tejido ovárico para que niñas enfermas de cáncer puedan ser madres en el futuro.

Y si la investigación, la constancia y la superación llevaron a estos premiados a ser ejemplos dignos de seguir, la valentía y la solidaridad fueron los argumentos para otorgar uno de los galardones a los tractoristas y maquinistas de Campillos. En la noche de las inundaciones, la del 20 de octubre, cogieron sus vehículos, los únicos que podían atravesar los ríos en los que se habían convertido las calles, para auxiliar a sus familiares y vecinos. “No sé lo que hubiera pasado si los tractores no llegan a salir esa noche”, se ha repetido desde aquel día tanto por afectados como por autoridades.

Jaime Gallego y José Carlos Vázquez subieron a recoger la placa en nombre de sus compañeros. Y no sólo agradecieron el reconocimiento. También pidieron que lleguen las ayudas necesarias al pueblo para que todo vuelva a la normalidad. “Casi dos meses después las aguas han vuelto a su cauce, pero aún necesitamos mucha ayuda para volver a la normalidad. Queremos recuperar nuestro pueblo y verlo como era antes del 20 de octubre, nosotros ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos”, comentó Vázquez en el acto.

Mientras los campilleros se recuperan de la peor riada de su historia, el chef Dani García cerrará una puerta para abrir otras en este 2019. Justo horas después de recibir el premio, anunció con un vídeo en las redes sociales que el próximo octubre acabará con su proyecto más personal, el que le ha llevado a conseguir lo que tan sólo tienen otros 130 cocineros en el mundo, la tercera estrella en la prestigiosa Guía Michelin. Dani García Restaurante saboreará sus mieles tan solo durante un año.

“Nos ha costado 20 años llegar aquí, de sufrimiento, de penas, de todo. Lo que hemos hecho aquí eso no lo vamos a volver a vivir, aunque quisiéramos jugar a tener más tres estrellas en el mundo. Como hemos sufrido y trabajado, eso no se va a volver a repetir, se va a quedar en el corazón y en el recuerdo siempre”, comentó García a su equipo en el vídeo hecho público en sus cuentas de Twitter e Instagram. Por eso de que nunca habrá “una segunda primera vez” prefiere finalizar una etapa para comenzar otra. Y proyectos no le faltan. Ocupará un espacio diario en las mañanas de La 1 de TVE y ya prepara la apertura del BiBO Flamenco & Tapas en el aeropuerto de Málaga y su restaurante en el hotel Four Seasons de Madrid.

Para Pata Teatro el año nuevo no vendrá tampoco falto de trabajo. De hecho, lo inauguran con el estreno de su producción más reciente. Hasta el 4 de enero se podrá ver en el Teatro Echegaray la obra familiar Debajo del tejado, una pieza que pretende fijar la mirada en las historias cotidianas para convertirlas en extraordinarias. Seguirán creando magia en cada pase, haciendo del verano la estación ideal para montar un clásico y luchando para que Málaga, además de museos, sea también la ciudad del teatro. Y la música, por qué no. Y en los laboratorios se seguirá investigando y las jugadoras seguirán luchando cada partido. Todos seguirán intentando ser mejores y ahí estará Málaga Hoy para homenajear al final de 2019 a algunos de ellos.