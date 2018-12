Teresa Rodríguez: "La derecha no tendrá mayoría para gobernar siempre que no haya una alianza de nuevo con el PSOE-A"

La candidata de Adelante Andalucía a presidir el Gobierno andaluz, Teresa Rodríguez, se ha mostrado convencida este viernes de que "la derecha no va a tener mayoría suficiente" para gobernar tras las elecciones de este domingo "siempre y cuando no haya una alianza de nuevo con el PSOE-A".

Así se ha pronunciado Rodríguez en Málaga, concretamente en los Baños del Carmen, enclave que la confluencia ha escogido para lanzar uno de sus últimos mensajes antes de que a medianoche termine la campaña electoral de las elecciones del 2D, y donde ha estado arropada además del candidato de Adelante Andalucía a la Vicepresidencia, Antonio Maíllo, del coordinador general de IU, Alberto Garzón.

"Hay altas expectativas de conseguir una alternancia que no pase por las derechas, que es el objetivo que nos hemos marcado en campaña"

Preguntada por el hecho de que PP y Cs no hayan descartado presentar su investidura si quedan segundos, la candidata de la confluencia ha explicado que presentar un candidato a la investidura "es competencia de quien presida el Parlamento" y que lo hará "cuando se asegure de que alguien tenga los apoyos suficientes".

En este sentido, ha sostenido que "la derecha no va a tener mayoría suficiente, no va a sumar para tener el Gobierno, siempre y cuando no haya una alianza de nuevo con el PSOE-A", de modo que cree que "hay altas expectativas de conseguir una alternancia que no pase por las derechas, que es el objetivo que nos hemos marcado en campaña".

Por otra parte, Teresa Rodríguez ha criticado que la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, "no ha dicho si volverá a apostar por la derecha". "El votante socialista no debe ir al 2D sin saber si su candidata volverá a aliarse con la derecha para gobernar esta tierra, como se alió con la derecha para que gobernara este país", ha remachado.

Y así, ha defendido que frente a la actitud de Díaz, Adelante Andalucía ofrece claridad pues es "una barrera infranqueable a las derechas y no vamos a apuntalar a ningún gobierno de continuidad del susanismo en Andalucía".

Con todo, ha apuntado que la principal esperanza de éxito de la confluencia el domingo es saber que "Susana Díaz ha preferido a las derechas" y que saben "con certeza" que los andaluces no.

"Cs no se entera de a qué elecciones concurre"

Entretanto, y afrontando el último día de campaña, Teresa Rodríguez ha explicado que es "muy emocionante" y que esperarán "con mucha humildad" los resultados del domingo "para intentar sacar adelante un programa que devuelva los derechos y las expectativas a nuestros hijos".

Ha asegurado que a Adelante Andalucía le ha sentado "muy bien" la campaña, mientras que el resto de contendientes "desearían haber terminado antes, que la última semana nos la hubiéramos ahorrado". Así, ha criticado que Susana Díaz "repite una y otra vez un argumento que es muy difícil de explicar a los andaluces, dice que es dique de contención a las derechas, como si se nos hubiera olvidado que abrió la puerta de Moncloa a Mariano Rajoy la de San Telmo a Albert Rivera".

Además, la candidata ha reprochado a Cs que aún "no se haya enterado de a qué elecciones concurre y hace un llamamiento al voto contra el nacionalismo catalán", mientras que al PP ha afeado que esté "totalmente atrincherado y atravesado por prácticas corruptas y por ese muerto en el armario que tienen permanentemente con los asuntos relacionados con la corrupción, que viene a oler otra vez a final de campaña para su candidato, Juanma Moreno".

"Nos jugamos siete u ocho escaños"

Con todo, Teresa Rodríguez ha señalado la importancia de "apretar hasta el final" porque "nada está cerrado" y ahora mismo, según ha explicado la candidata, se juegan entre siete u ocho diputados en los restos.

"Hay que apretar hasta el final para que nadie se quede en casa y deje de participar en unas elecciones en las que nos jugamos que las siguientes generaciones definitivamente se acostumbren a vivir sin derechos", ha advertido antes de explicar que Adelante Andalucía llega al 2D "con la sensación de haber hecho los deberes".

Precisamente en Málaga, ha explicado que esta provincia es una de las que está más en liza, "es una provincia muy urbana y muy dinámica a la hora de cambiar de posiciones políticas", donde Adelante Andalucía tiene "muchas expectativas porque hemos hecho una buena campaña".

"En Málaga estamos en condiciones de pelear incluso la primera posición, esa es nuestra voluntad de cara al día 2D, por eso cerramos la campaña aquí y hemos hecho especialmente hincapié en esta provincia", ha explicado Rodríguez.

Maíllo: "Vamos a tener mucho que decir en el futuro"

Por su parte, el candidato a la Vicepresidencia por la confluencia andaluza, Antonio Maíllo, ha explicado que cierran la campaña en Málaga porque quieren pedir "a la sociedad malagueña que tiene hambre de cambio, que quiere políticas progresistas y de recuperación de derechos y quiere una Andalucía social, el apoyo a Adelante Andalucía".

"Somos los únicos que podemos parar a las derechas y las políticas de corrupción y por esa doble noble causa, vamos a pedir el voto a los sectores progresistas y de cambio, a los jóvenes y a los mayores que quieren para sus hijos lo mejor, porque hay gente que tiene capacidad para resolver los problemas de esta tierra", ha señalado el también coordinador general de IULV-CA.

Maíllo ha sostenido que la confluencia "va a tener mucho que decir para el futuro de nuestra tierra y va a estar en disposición de dirigir Andalucía", cuando ha explicado que su objetivo es "dejar atrás la Andalucía de los ocho puntos más de desempleo, la que vuelve al furgón de cola de la UE, la que no tiene más proyecto estratégico de gobierno que mantener el status quo".

Y así, ha señalado que Adelante Andalucía quiere cambiar esa realidad "parando a las derechas que han destrozado esta tierra, parando a la corrupción y a Susana Díaz, que ha abierto las puertas a las derechas". "El domingo nadie puede quedarse en casa", ha concluido.

Garzón: "Cada voto cuenta"

El líder nacional de IU, Albert Garzón, ha avisado de que "en todas las provincias nos estamos jugando escaños", porque las previsiones "son muy abiertas" y "cada voto va a contar", de modo que cree que "hay que animar a los indecisos a que sigan examinando nuestro proyecto para que puedan apoyar a Adelante Andalucía este domingo".

"Hace falta transformar Andalucía y para hacerlo con valores progresista, de justicia social y solidaridad el único camino es Adelante Andalucía, un proyecto de unidad, riguroso y que construye alternativa desde la izquierda", ha recalcado Garzón, que cree que también se construye "un mensaje para el futuro político de este país".