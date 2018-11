El puchero espera en Málaga al candidato popular

En el barrio del puente de las Américas, una zona muy próxima al centro de la capital malagueña, donde vivió Juan Manuel Moreno Bonilla su primera adolescencia, siguen esperando la llegada de la caravana del candidato electoral en esta campaña.

El portero del edificio donde residió Moreno Bonilla, Paco, se dispone a repartir por los buzones la propaganda de Ciudadanos que acaba de recibir. Paco lleva 33 años en este puesto de trabajo y conoce de sobra al presidente del PP y candidato a la presidencia de la Junta, un tipo “formal”, dice, y un “buen hijo”, aunque llegue a “deshoras” a visitar a su madre, sobre todo a la hora de la cena, y lleve casi tres semanas sin aparecer por el edificio.

Lo del taco de propaganda del partido naranja es casual, “yo reparto de todo” advierte entre sonrisas este hombre que se resiste a revelar muchos datos de la infancia de “Juanma”, pese a que ha seguido de cerca su trayectoria personal y política, desde que jugaba en la acera con sus amigos amantes de quemar rueda con las motos, participaba como vocalista en un “conjuntito” de música pop-rock o hacía sus pinitos políticos en la Universidad Laboral, un centro de enseñanza donde estudió el Bachillerato, muy aleado del hogar familiar.

Ese gusto por la música y por querer aportar frescura a una campaña electoral siempre encorsetada, le llevó el pasado fin de semana a subirse al escenario en un encuentro en Torremolinos con las Nuevas Generaciones del partido, con canciones de la década de los 90 de Danza Invisible o de La Guardia.

El barrio del candidato del PP es un enclave próximo a Las Chapas, donde predominan los trabajadores de los edificios públicos más próximos: la dirección de la Tesorería General de la Seguridad Social, el edificio de Usos Múltiples de la Junta de Andalucía y donde también se asienta uno de los mayores centros comerciales de la capital.

A escasos metros del edificio donde aún vive la madre del candidato, un conjunto de 160 viviendas con una mayoría de residentes funcionarios, se levanta la mayor mezquita de la capital malagueña y frente al portal, un enclave singular de edificaciones bajas creadas en los 70 para militares conocidas en Málaga como Los Arcos.

Esta barriada de clase media, de edificios altos y aceras amplias, que soporta a diario un tráfico intenso, pasó a ser una zona codiciada en la venta de pisos durante el último boom inmobiliario. Los populares siempre han tenido en esta zona una fuerte influencia, de hecho en las últimas elecciones andaluzas, el PP logró en este distrito de la capital, el distrito oeste, 11.300 votos, doblando los conseguidos por Ciudadanos, su gran rival en estas elecciones, y lejos de los 9.340 de socialistas o los 6.717 de Podemos.

Su cercanía al centro sigue siendo uno de los mayores atractivos de este enclave, un barrio tranquilo donde es difícil encontrar a vecinos por la calle en un día de lluvia. Un puñado de bares y pequeños comercios, entre ellos la mercería que tuvo abierta durante 11 años la familia Moreno Bonilla, sobrevive aún en la zona. Desde hace año y medio vuelve a ser una tienda de ultramarinos, regentada por una ciudadana marroquí de nombre Intisar. Del candidato popular asegura no saber nada, pero sí de su madre, “a la que conoce todo el barrio”, asegura.

Junto al bloque, uno de los propietarios de una tienda de productos de limpieza prefiere no hablar de Moreno Bonilla para no meterse en los charcos política. Quién sí conoció de niño al presidente de los populares andaluces es Marta, una joven que fue vecina suya aunque ahora ya no viva en la zona. “Siempre ha sido un tío muy amable”, asegura. Juanma Moreno ha vivido a caballo entre Sevilla y Málaga en los últimos años y en esta última ciudad ha pasado por dos barrios distintos.

De vuelta de Barcelona

Los padres del candidato, procedentes de Alhaurín el Grande, en el valle del Guadalhorce, emigraron en los 60 a Barcelona, donde ambos encontraron pronto trabajo. Cuando el segundo de sus hijos, Juan Manuel, contaba con dos meses de vida, la familia decidió regresar a Málaga y empezar una nueva vida en el sector comercial, primero en la zona de la Carretera de Cártama, y posteriormente junto al puente de las Américas.

María Bonilla es todo energía a sus 71 años y nos recibe con amabilidad a la puerta del edificio tras apagar el puchero donde prepara un potaje de garbanzos para sus nietos. Llevaba días sin ver a su hijo, esperando la visita que el domingo realizó el candidato a Alhaurín el Grande, donde reside gran parte de la familia y compartió un copioso desayuno con primos y tíos.

“Siempre tenemos la cosita de que no para, y trato de seguirlo, pero me pierdo”, dice. María ya asistió entre las primeras filas al mitin que el presidente de los populares andaluces ofreció en Málaga con el líder nacional Pablo Casado el pasado 14 de octubre, antes de la campaña. Entonces las imágenes ofrecidas por el partido la enfocaron a ella en las primeras filas entre el público, mientras el candidato la elogiaba desde el escenario. “No la veo más que en los mítines”, se quejó, “luego viene y me regaña cuando me ve por la tele, en Málaga, y dice que no he ido a comer casa” , dijo el candidato.

María sólo tiene alabanzas para el mediano de sus tres hijos y está convencida de que “casi todos” en el bloque van a votarlo en estas elecciones.

El reparto de propaganda en su bloque de juventud lo dejará para mañana viernes, último día de campaña

El candidato aún no ha acudido a esta zona para pedir el voto, aunque asegura que sigue en contacto directo con vecinos y amigos durante estos días, a los que ha llamado por teléfono. El reparto de propaganda en su bloque de juventud lo dejará para mañana viernes, último día de campaña, cuando espera arrancar todos los votos posibles que necesita si no quiere perder la segunda plaza en Málaga en estas elecciones, como prevén las encuestas.

Entonces Moreno Bonilla podrá probar las delicias culinarias que le esperan en la casa materna. “Tenemos que tener fe, esperanza y tirar para adelante y no hay que asustarse por nada”, aseguró esta mujer ante el resultado electoral incierto de las urnas del domingo.

Ayer el candidato prefirió desplazarse a otra barriada malagueña, Teatinos, donde se forjó como concejal del Ayuntamiento de Málaga, su primer cargo público, al que accedió con 25 años en 1995, cuando empezaba a configurarse este barrio del extrarradio de Málaga. En Teatinos visitó la asociación Afibroma, dedicada a asesorar y ofrecer apoyo a las personas que padecen fibromialgia y que cuenta con 280 socios, en su mayoría mujeres, las más afectadas por la conocida como enfermedad del dolor. Era la primera vez que recibían en campaña a un político y su presidenta, María Jesús Moreno se felicitó de que gracias a ello su dolencia “va a ser visible”.