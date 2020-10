Elías Bendodo ve "alarmante" que vicepresidente del Gobierno legitime la okupaciónde viviendas

El consejero andaluz de Presidencia y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ve "alarmante" que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, legitime la okupación mientras el PSOE "mira para otro lado".

Bendodo, acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado tras presidir el comité de dirección del partido que "es censurable que un vicepresidente del Gobierno como es Pablo Iglesias llegue a legitimar la okupación como una forma para acceder a la vivienda".

"Es inaceptable, es alarmante que un vicepresidente sienta tan poco respeto por los derechos que todos tenemos en este estado social en el que vivimos", ha insistido Bendodo.

El consejero ha indicado que Iglesias "que tanto presume de compromiso social debería saber que la solución precisamente es la vía social con una política de vivienda que ofrezca oportunidades a todos, algo que el Gobierno central no ha hecho nada".

Ha dicho que "la okupación es una injusticia, una vulneración fundamental a los españoles y es inaceptable que el PSOE mire para el otro lado y que Podemos lo impulse".

Bendodo ha destacado el Plan Antiokupación que ha presentado el PP a nivel nacional y que, entre otras cuestiones, plantea que un okupa pueda ser desalojado en un tiempo máximo de doce horas.

El presidente de los populares malagueños ha recordado que el plan antiokupación recoge, además del desalojo de okupas en un máximo de doce horas, el aumento de penas de prisión de uno a tres años, no permitir el empadronamiento de okupas, permitir que las comunidades puedan adoptar medidas legales, y dejar que las personas jurídicas también puedan iniciar procesos de desalojo.

"Con estas cinco medidas, de muy fácil aplicación, conseguiríamos resolver un problema que plantea varias dimensiones, como es el hecho de que supone un ataque injustificado a la propiedad privada, uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema de libertades", ha apuntado el presidente provincial del PP.

Asimismo, ha añadido que genera "un enorme perjuicio no sólo al propietario sino al entorno, a la comunidad de vecinos"; así como que "no es la solución para el okupa, que bien está siendo víctima de una mafia o no está consiguiendo ningún tipo de seguridad jurídica al vulnerar la ley de esta forma.

"La okupación es una injusticia, se mire por donde se mire, y nadie, absolutamente nadie, sale beneficiado", ha sostenido Bendodo, que considera que por eso "es aún más censurable que haya un vicepresidente del Gobierno, como es Pablo Iglesias, que llegue a legitimar la okupación como forma de acceder a una vivienda".

Bendodo ha puesto como ejemplo algunas medidas adoptadas por el Gobierno andaluz en este sentido: "No hace ni dos años que el PP está al frente del Gobierno andaluz y en este tiempo ya hemos llevado a cabo dos convocatorias en materia de vivienda que van a permitir la construcción de 2.000 nuevas viviendas que serán dedicadas exclusivamente a alquileres a precios muy asequibles".

Por su parte, el alcalde de Málaga ha destacado que desde el año 2000 el Ayuntamiento de Málaga ha construido y entregado 5.223 viviendas de protección oficial, y actualmente hay 132 en construcción y proyectadas más de un millar.