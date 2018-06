Emasa pide al Puerto el dragado de la parte baja del río para evitar los lodos

"Nos toma por idiotas, por tontos", le dice Brenes a Pomares

La sesión del Consejo de Administración de Urbanismo celebrado ayer se desarrolló con un grado de tensión inusitado. Con la llegada de los ruegos y preguntas la normalidad del debate se tornó en crispación. "Aquí hay tres portavoces de la oposición y todos acabamos concluyendo que nos toma por idiotas, por tontos", le espetó malhumorado el concejal socialista Sergio Brenes al concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares. Brenes incluso criticó el "problema de actitud" del edil del PP, añadiendo: "no venimos a que se nos falte al respeto; cuide usted esa actitud; no venimos a que nos tome por tontos". Ante esto, Pomares le contestó: "si decirle que no estoy de acuerdo con usted le hiere, a lo mejor es que no debe dedicarse a la política". El principal pico de tensión se produjo cuando la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, volvió a poner en duda la compatibilidad de la jefa del departamento de Licencias, Leonor Muñoz, quien además es presidenta del Colegio de Aparejadores. A juicio de Pomares, existe compatibilidad, afirmación avalada por los informes internos. Pero fue a más, al asegurar: "es un ejemplo de lo que tiene que ser una mujer hoy en día".