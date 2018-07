Empleados del Pascual no han recibido aún la carta de despido

La veintena de empleados del hospital Pascual que han sido despedidos por el cierre, el pasado viernes, del centro hospitalario ubicado en la capital malagueña denuncian que aún no han recibido la carta de despido, lo que les está causando, exponen, diversos problemas ya que no pueden solicitar la prestación por desempleo o acceder a nuevos puestos de trabajo.

"El hospital cerró el viernes y ese día nos tenían que haber dado las cartas del ERTE pero no nos la dieron y estamos amargados", subrayan fuentes de los empleados, que denuncian que al tener suscrito un acuerdo de exclusividad no pueden buscar otros trabajos ni coger contratos del SAS hasta no tener ese documento en la mano. Además pierden los puntos del SAS.