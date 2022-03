Hoteleros, hosteleros y empresarios de playas en Málaga, preocupados por el paro de transportes

Los presidentes de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque; la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos; y de la Asociación de Empresarios de Playas (Aeplayas), Manuel Villafaina, han mostrado su preocupación este miércoles ante la situación por el paro de transportes.

Así lo han señalado durante la rueda de prensa en la que han presentado la primera Jornada Emplea Turismo Málaga Costa del Sol. En concreto, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha vuelto a insistir en "la preocupación" que existe.

"Está claro que a todos nos está afectando, no solo a los transportistas, sino que a todos nos está afectando el tema de la inflación". Sobre el transporte, ha reiterado que "lo estamos sufriendo con la falta de materias primas días atrás y preocupantemente, ya llevamos diez días de paro y esto va a afectar cada vez más".

Frutos ha dicho que el cierre de restaurantes por este paro "es muy residual, restaurantes muy concretos, quizá, por su materia prima". "Ahora mismo es muy residual el cierre de restaurantes que se está viendo pero puede ir a más si esto no se soluciona", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que debe imperar "la responsabilidad, la agilidad en las decisiones que se tienen que tomar para solventar el problema, porque nos jugamos mucho".

"El contexto del que venimos no es el más adecuado para sufrir una crisis como la que estamos sufriendo y, por tanto, lo que pedimos es responsabilidad y que está se solucione", ha abundado. "Este tipo de crisis el Gobierno tiene que pararla cuanto antes" y "se llegue a un acuerdo lo antes posible".

Por su parte, Luque ha mostrado también preocupación ante la situación y ha lamentado la "actitud actual del Gobierno, a diferencia de lo que está pasando en otros países". "Aquí, en este país, el presidente ha dicho que hasta el 29 no va a haber respuestas", ha criticado.

"Daños colaterales"

Así, ha lamentado los "daños colaterales" de estos días de paro, "no solo los daños sobre el abastecimiento, también sobre la imagen". "Somos un sector de servicios, la imagen es importante, invertimos mucho en promoción y este tipo de situaciones no ayudan".

Sobre los problemas, ha dicho que los están teniendo ya de abastecimiento: "Estamos padeciendo las consecuencias igual que el resto de los compañeros".

También Villafaina ha criticado la "nefasta" labor que está haciendo el Gobierno de España. "Soy más pesimista, si esto dura días más o una semana vamos a tener que cerrar todo el mundo", ya que "es imposible aguantarlo; aguantarán unos pocos", ha advertido. "Seguimos preocupados. O este nefasto gobierno se pone las pilas o es imposible que podamos aguantar", ha dicho. Al igual que Luque también ha advertido del "daño" que se le está haciendo al turismo. "La imagen es lo más importante", ha señalado.

Un 10% de los chiringuitos, cerrados

En concreto, sobre los cierres de chiringuitos ha dicho que hay cierres, sobre todos los que acaban de abrir porque no les han dado tiempo a prepararse ni organizarse, pero si esto sigue así la semana que viene habrá cierres. "Ahora mismo son un 10% cerrado, el resto abierto y vamos a intentar por todos los medios no cerrar pero la situación es difícil porque no nos llega nada". "La situación es la que es", ha señalado.

Asimismo, otro de los problemas de este sector en concreto es el temporal, incidiendo en que "tenemos nuestras playas que están sufriendo una barbaridad". En concreto, Torrox, Benalmádena, Mijas y Marbella. Por ello, ha advertido de que "esta situación no puede seguir y el Gobierno tiene que apostar por nuestras playas porque estamos sufriendo mucho y las estamos perdiendo".