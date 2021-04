Empresarios de playas de Málaga piden al Gobierno "más cuidado en los mensajes" por el daño al turismo

El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, Manuel Villafaina, ha pedido al Gobierno central que "tenga más cuidado en los mensajes" que da por la repercusión que tienen en el turismo, incidiendo en que esta industria supone el 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país, y mayor en muchos territorios eminentemente turísticos como la Costa del Sol.

Villafaina ha lamentado que la vacunación contra la COVID-19 en España vaya "muy lenta" y ha pedido que a los extranjeros se les proporcione un certificado para poder viajar fuera de sus países. En este sentido, ha indicado que en Semana Santa, debido a las restricciones de movilidad en el país, muchos españoles "han viajado fuera, se han ido a Turquía o a otros lugares porque allí se podía y no han venido aquí".

"Este Gobierno tiene que tener más cuidado en los mensajes, este Gobierno no tiene ningún interés en el turismo, en absoluto; no sabe lo que es, no entiende lo que supone, y es el 14 por ciento del PIB nacional y en Andalucía más y en territorios como Canarias o la Costa del Sol es todo", ha defendido en declaraciones a Europa Press.

Respecto a la situación de los chiringuitos, Villafaina ha indicado que actualmente la mitad están cerrados y los que abren, en su mayoría, únicamente lo hacen los fines de semana a mediodía, por lo que aun hay muchos empleados en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"No estamos haciendo más que cinco mesas a diario y la situación es de mucha incertidumbre"

"Todos están arreglando para mayo y junio pero la mayoría tienen un susto muy grande. Hay mucha incertidumbre", ha lamentado el presidente de los empresarios de playas malagueños, quien ha esperado que la Administración, a la hora de cobrar el canon de explotación, "se dé cuenta de la situación, de que la mayoría están cerrados y en una situación similar a la del año pasado".

En este sentido, ha explicado que el 50 por ciento de los chiringuitos de la provincia siguen sin abrir y los que sí lo están lo hicieron días antes de Semana Santa pero "enero, febrero y gran parte de marzo estaban cerrados".

La mayoría, en condiciones normales, sólo descansaban un día a la semana "y ahora solo abren los fines de semana y los que están todos los días son mínimos". "No estamos haciendo más que cinco mesas a diario y la situación es de mucha incertidumbre", ha admitido Manuel Villafaina.

Respecto a las ayudas de las administraciones, ha especificado que el Gobierno central anunció 7.000 millones y "a Andalucía poco más de 1.000 le va a tocar"; mientras que las de la Junta de Andalucía "parece que sí, que se han puesto en marcha ya", confiando en que ambas lleguen más pronto que tarde para ayudar a la recuperación de la economía.