Encuentran a la niña de 13 años desaparecida en Málaga

La familia de Candela A. B., la niña de 13 años que llevaba cuatro días desaparecida en Málaga, la encontró en la noche de este martes después de que la madre de una compañera de colegio les avisara de que había visto a la menor.

Según ha explicado su madre, Vanessa B., después de haber puesto una denuncia en la Comisaría Provincial y de que los medios publicaran la noticia de la desaparición de la niña con su foto, empezó a recibir llamadas de vecinos y conocidos que decían haberla visto por la barriada de Palma-Palmilla, donde residen. Fue así como su padre logró dar con ella.

Llegó a casa sobre las 23:00 y "no suelta prenda" sobre lo que ha hecho, solo dijo que había estado en el domicilio de una amiga, aunque su madre asegura que no conocen a la familia y que probablemente "esos padres no han sido conscientes de lo sucedido".

Era la quinta vez que la menor se escapaba de casa desde el pasado mes de agosto, pero Vanessa relata que normalmente aparece el mismo día y en esta ocasión "el problema es que eran cuatro días y tenía el teléfono apagado". "Tenía miedo de que le hubiese pasado algo", subraya.

Su madre cuenta que la menor no es agresiva ni tiene problemas, "simplemente no acepta las normas de casa y cada vez que se le castiga, se escapa", comenta. "Deja de ser una broma en el momento que pasa la primera noche", señala, y agrega que su intención es que los servicios sociales hablen con la menor "porque esto no puede seguir así".