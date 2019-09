Conflicto con enfermeros del Hospital Regional por la retirada de un complemento

Hay unos 130 enfermeros y auxiliares de enfermería del Hospital Regional que asumen tareas de más responsabilidad de las que se les reconoce en la nómina. Entre ellos están los supervisores (jefes) en funciones que esperan nombramiento, profesionales que por la falta de personal cubren roles más allá de su obligación contractual o que hacen labores muy cualificadas y no retribuidas oficialmente. En estos casos, como su reconocimiento contractual no llegaba, se les pagaba unos 300 euros mensuales como compensación bajo el complemento rotatorio, que en realidad retribuye nocturnidad y festivos.

Debido a que esta forma de retribuir su trabajo es anómala, la gerencia ha decidido retirarles el complemento a partir de este mes, según ha informado este jueves La Opinión de Málaga. Algunos de estos profesionales barajan dejar de ejercer esas responsabilidades si no se les paga su labor, lo que generaría un problema organizativo y asistencial. “Dejarán de percibir una compensación económica por un trabajo que realizan. No es la forma correcta de cobrar, pero se lo deberían seguir pagando hasta que esté su nombramiento. Esto lleva así años, no es de dos días”, dijo el delegado de UGT en el Regional, Carlos Bueno.

De los 75 supervisores que hay en todo el complejo hospitalario, 37 están pendientes de nombramiento. “El SAS decidió que los compensaba así mientras salían sus nombramientos. El SAS extendió y normalizó esto”, aseguraba Ignacio Anguita, delegado del Sindicato de Enfermería. El dirigente afirmaba que la situación no sólo se da en el Regional, sino en toda Andalucía. Tanto UGT como Satse dejan muy claro que el pago es por un trabajo que realmente realizan.

El complemento rotatorio se dejará de abonar este mes a unos 130 profesionales

Anguita manifestó que la dirección argumenta que es una situación “heredada”. “Pero llevan casi un año y no han hecho ni un solo nombramiento”, añadía. Además, ironizaba: “Me parece bien que se regularice la situación, pero no se puede limpiar sólo el salón”. Aludía a que la regularización debe hacerse no sólo en el área de enfermería, sino también en la médica y en la económico-administrativa. “No es un problema del Carlos Haya exclusivamente, ni de la enfermería exclusivamente”, agregaba.

El representante de UGT advertía: “Los nombramientos pueden tardar meses y van a estar haciendo las funciones sin cobrarlas”. Según Bueno, “todo el mundo era consciente” de esa forma anómala de compensarles un trabajo que hacen cada día.