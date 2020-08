Enfermeros critican que la Junta "no les tiene en cuenta" en su decálogo de vuelta al cole

El Colegio de Enfermería de Málaga ha criticado que en el decálogo para una vuelta "segura" a la actividad educativa presencial difundido la semana pasada por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía "no se tiene en cuenta a los profesionales sanitarios".

Así lo ha reprochado la entidad colegial en un comunicado en el que manifiesta su "disconformidad" con la Consejería de Educación, que "continúa eludiendo responsabilidades y poniendo el foco sobre las direcciones de los centros escolares en un tema claramente sanitario".

La implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos es "una reivindicación histórica de la entidad colegial que, al igual que diferentes colectivos escolares, entienden la necesidad de una atención especializada en los centros educativos, mucho más ahora en tiempos de coronavirus".

Por eso, desde el colegio dicen no comprender "cómo no se ha tenido en cuenta a la hora de tomar cierto tipo de decisiones al colectivo enfermero", llamando la atención acerca de que la palabra "enfermera" o "enfermería" no aparezca "ni una sola vez en un decálogo de 31 páginas orientado a la seguridad sanitaria de los menores".

"Nos preocupa que desde la Junta de Andalucía se quiera responsabilizar a las direcciones de los centros escolares y a sus profesores para crear lo que ellos llaman Protocolo Covid, ya que no se trata de profesionales de la salud que cuenten con conocimientos en la materia, mucho menos con experiencia", advierten desde el colegio malagueño de Enfermería.

La entidad sostiene que "a todos los problemas que pueda conllevar una vuelta al cole sin una asistencia en los centros escolares que especialice los cuidados y la formación tanto a alumnos como a profesores se le suma la decisión de cargar aún más una atención primaria ya sobresaturada, responsabilizándola de disponer de 'personal de enlace' con las direcciones de los centros escolares que coordine cualquier necesidad asistencial del centro asociado".

"Una solución poco apropiada teniendo en cuenta las cargas propias que ya conlleva la enfermería de atención primaria, y sabiendo que la provincia de Málaga es la segunda por la cola en Europa en el ratio de enfermera/paciente", según ha denunciado "en varias ocasiones" el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco.

Dada la cercanía del inicio del curso, "no deja de sorprender las lagunas que aún están por resolver", según señala el colegio de Enfermería, desde donde concluyen ofreciéndose "una vez más a colaborar con las autoridades sanitarias y escolares en la protección a nuestros menores, que, en definitiva, es lo que nos preocupa a todos, que nuestras hijas e hijos puedan asistir a clase de forma segura y responsable", según zanja la entidad.