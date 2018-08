"Entró en mi casa, cambió la cerradura y la puso en alquiler"

La investigación que la Policía Nacional mantiene abierta, tras recibir múltiples denuncias presentadas por turistas de distintos puntos de España, que aseguran haber sido estafados por un hombre al que efectuaron un ingreso en concepto de reserva de apartamentos para pasar unos días en la Costa del Sol, ha sacado a la luz un nuevo caso que afecta a la propietaria de un apartamento en Benalmádena. El inmueble, según consta en la denuncia que ha presentado, permanece ocupado por dos mujeres a las que, supuestamente, el mismo individuo que ha sido denunciado les alquiló por 600 euros después de, en palabras de Esperanza, la afectada, conseguir la llave y cambiarle la cerradura.

Fue el pasado 29 de mayo cuando la familia, que había puesto en venta la vivienda deshabitada, se percató de que en el interior había dos personas, que a día de hoy siguen conviviendo con dos perros y un menor de edad. Su sorpresa fue mayúscula cuando las inquilinas argumentaron que tenían firmado un contrato de alquiler con un hipotético dueño del inmueble que anunció en un portal web. "Nos dijeron que habían pagado una cuota y que tenían previsto quedarse hasta octubre porque venían a trabajar tres meses. Les respondí que era mi casa y que queríamos venderla. Me ofrecí a pagarles los 600 euros y, aunque en un principio aceptaron irse, todavía siguen allí", relató a este periódico Esperanza. Tras varias indagaciones, comprobó, según su versión, que el denunciado aprovechó que la vivienda estaba vacía para alquilarla sin su consentimiento, recibiendo 400 euros en concepto de alquiler y otros 200 como fianza. "Estamos indefensos e indignados, el apartamento es de mis padres, que son mayores y cobran una pensión baja. No podemos venderlo ni alquilarlo, solo esperar a que el juez las eche", se lamenta la dueña, convencida de que las inquilinas debían haberse cerciorado de quién era el propietario de la vivienda. "Resultaba tan barato porque era una estafa, una inmobiliaria ofrece más fiabilidad", asevera.

Su caso no parece ser el único de características similares que la Policía también investiga. Según un vecino de Fuengirola, una mujer se ha adueñado también de su apartamento, ubicado en este municipio, después de que el mismo individuo lo pusiera en alquiler sin que él tuviera conocimiento. El denunciante precisa que conocía desde hacía un tiempo al supuesto arrendador, al que consideraba una persona "servicial". "Yo no vivía allí y se encargó de llevar a una limpiadora. Aprovechó y me alquiló la casa dos meses por 2.800 euros. Ahora no puedo echar a la inquilina y le tengo que pagar la luz y el agua. He tenido que rechazar todos los alquileres para julio y agosto", denuncia el propietario.