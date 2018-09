"Escogí la mala vida. No estás tan tranquilo pero te acostumbras a ganar mucho dinero"

Hassan cuenta que tenía 17 años cuando se adentró en un negocio del que hoy mantiene apartados a sus hijos. "Ellos no saben nada y no pueden saberlo. Soy muy estricto con sus estudios; hablan tres o cuatro idiomas. Si con 20 años cogen este camino no quiero que haya sido por culpa de su padre", asevera. La explicación de enrolarse a tan temprana edad en las redes criminales, ahora la encuentra en el lujo que ostentaba su generación en los años 80 y en los beneficios generados con la droga. "Esto atraía a la mayoría de los que estudiaban. Calculaban que si hacían una carrera de cinco años pasarían ocho hasta que pudieran tener su casa. Pero el narcotráfico les permitiría tener todo eso en un año. Es lo que pensaban los jóvenes de mi barrio en aquel momento", afirma.

Aunque asegura pertenecer a una "familia de bien" que le proporcionó "una muy buena educación" y la posibilidad de cursar estudios de Ingeniería e Informática en Bélgica, fue su "avaricia" la que le empujó a adentrarse en un mundo que hoy le permite vivir holgadamente. Eso y, bromea, el hecho de que desde pequeño le gustaran las "pelis de mafias". "Era esa vida o ésta. Escogí la mala. No vives tan tranquilo, pero con el tiempo te acostumbras a los quebraderos de cabeza. Ya no puedes pasar sin esa adrenalina. Estás acostumbrado a ganar mucho dinero", apostilla. Algunos, cuenta, se plantean abandonar el negocio de la droga una vez alcanzan un determinado patrimonio o tras haber estado en prisión, donde, "se necesita cash". "En Málaga, muchísimas familias se dedican a esto y no todas son malas. Uno cayó hace dos días y tenía 72 años. Algunos lo hacen por necesidad económica y para otros es un hobby. Es muy difícil salir. He visto a muy poca gente que lo haya dejado", reconoce. Porque un narco nunca podría rehabilitarse. "Esto no es una enfermedad. Es algo que has elegido", concluye.