España, sobre Villalobos: "Esté donde esté, trabajará por Málaga"

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España destacó después de que el PP haya relevado en la Diputación Permanente del Congreso a la ex ministra Celia Villalobos; que "es compañera de partido, en el Congreso, y le tengo un gran respeto por su gran trayectoria" política. "Esté donde esté seguirá trabajando por Málaga, que es lo importante", ha apostilló.

De igual modo, afirmó que "ha habido muchos cambios en el Congreso", añadiendo que "es normal". "Creo que entra dentro de la normalidad de los cambios que se producen en cualquier institución".

Tilda de "normal" la decisión de Casado sobre los cambios en el Congreso

España dijo además de Villalobos que "es una persona que ha sido alcaldesa de Málaga, ministra, vicepresidenta en el Congreso, parlamentaria europea, miembro de la dirección del grupo... y, para mi, lo más importante es que ha trabajado mucho por Málaga". Es más, insistió en que "esté donde esté seguirá trabajando por Málaga, que es lo importante", y agregó que "hay mucha gente que a lo mejor está en la Diputación Permanente y que a lo mejor no ha trabajado o no ha conseguido tantas cosas para Málaga", valorando, de nuevo, el trabajo de la también ex alcaldesa malagueña.

Sobre si las críticas al presidente del PP, Pablo Casado, han podido ser motivo para este cambio, España explicó que no ha tenido la oportunidad de ver las personas que han salido de la Diputación Permanente, "porque han salido algunas, no solo ella, ha habido una remodelación como consecuencia de que han entrado personas nuevas en la dirección de grupo y que había que incorporarlas en la Diputación Permanente". "Con lo cual -continuó- han salido otras; y no creo que hayan salido personas que tengan más o menos relación con el presidente", aclaró, recordando que "yo sigo ahí; en su momento cuando entré seguro tuvo que salir otra persona para que entrara yo".