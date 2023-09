España en almoneda política

Regalo el Sahara! ¡Regalo saharuis!

–Oiga. Se salta usted el Parlamento, las resoluciones de la ONU y además el vecino es insaciable. Después querrá Ceuta y Melilla.

–¿La ONU? ¿La ONU?... ¡Bah! El resto son habladurías... ¡Regalo el Código Penal!

–¡Lo quiero, lo quiero! –gritan alborozados los golpistas malversadores– el estado español nos oprime. ¡Abajo la justicia fascista!

–No preocuparse. Vuestro problemilla tiene arreglo. Dejadme gobernar y lo comprobaréis.

–Oiga. Está usted desarmando al Estado frente a quienes quieren destruirlo.

–No hombre, no. Estamos pacificando Cataluña, así resolvemos el problema para siempre.

–Oiga. No puede Vd. negociar con un golpista prófugo de la justicia porque se carga la Constitución del 78 que tan mayoritariamente votamos los españoles.

–¿Acaso la voté yo? Ahora somos más los que no la votamos... ¡Vendo la dignidad de España! ¿Quién me la compra? ¡Baratita la vendo! ¡A plazos o troceada! ¡Un puñado de votos y cumplirá sus sueños!

–Oiga. ¿No quedamos en que la igualdad, la libertad, la fraternidad... son los fundamentos del estado-nación moderno?

–Eso es una antigualla. La modernidad hoy es ... el “progresismo”.

–Oiga. Pero si hace ya más de siglo y medio que sus antecesores políticos entonaban: «La ley eterna del progreso es progresar. Por eso nosotros somos más progresistas hoy que ayer, más progresistas mañana que hoy». (“La Flaca”, 8 mayo 1870). ¿No le parece un programa algo polvoriento? ¿A dónde nos lleva?

–Pues está clarísimo. El progresismo es: ¡LA REPÚBLICA! La República Confederal Plurinacional y Social.

–Oiga. Eso es una entelequia que no existe en ninguna parte. Además, las dos repúblicas anteriores no fueron realmente muy exitosas. ¿No le plagiaron cómo llegó la primera? ¿Sabe que el levantamiento carlista y la insurrección cantonal fueron los prolegómenos de la desastrosa Primera República (1873-74)? Hasta su primer presidente –Figueras– abandonó la presidencia a los cuatro meses de proclamada, largándose a Francia, tras declarar solemnemente a sus ministros: «Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!»

–¡Humm!..., pero antes habíamos echado a los Borbones de España. Además, aquélla fue federal y mi proyecto es confederal.

–Oiga. ¿Qué me dice de la Segunda República (1931-36) que, ante los desmanes de unos y otros, desembocó en la Guerra Civil? Y después los 40 años de dictadura franquista.

– ... Desmanes de una parte, ¡eh! Además volvimos a despachar la monarquía que nunca debió regresar.

–Oiga. ¿Conoce Vd. que el mismo día en que se proclamó la República del 36, Maciá –de Esquerra Republicana– proclamó la república catalana? ¿Que aceptó aplazarla tras negociar con el Gobierno provisional, hasta que Companys repitió la jugada en el 34 con las armas, siendo sofocada con un par de cañonazos? La justicia de la Segunda República lo condenó por rebelión militar a treinta años de cárcel.

–¡Humm!... Pero luego el Frente Popular ganó las elecciones en febrero del 36 y lo amnistió.

–Oiga. Que España está manga por hombro. Oscuros intereses internacionales –que le espían– están atentando contra nuestro sector primario y parte de la industria; los dineros europeos no se invierten porque Vd. no gestiona; la inflación y el fisco nos están ahogando; los parados reales no bajan de tres millones; se compran subrepticiamente las joyas económicas de España... Mientras tanto Vd. en la luna... republicana.

–Bueno y qué. Ande yo caliente y ríase la gente.

–Oiga. ¿Sabe Vd. en qué consiste la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y sus contrapesos, que fue el principio sobre el que Montesquieu sentó las bases de la democracia?

–¿Montesqué? Yo no necesito contrapeso alguno. ¿No ha visto lo bien que funciona el PSOE después del éxito de mi resiliencia ante la injusticia que los “carcas” del partido cometieron conmigo? Nadie me tose. Los órganos internos solo sirven para fastidiar y me los cargué.

–Oiga. Los estatutos de su partido aspiran a transformar la sociedad para hacerla “libre, justa, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos”.

–Sí. Pues eso. Desde el Gobierno luchamos por el progreso de los pueblos y nos avalan con sus votos los progresistas de las distintas naciones del estado que constituyen la próxima República Confederal Plurinacional.

–Oiga. ¿Cómo vamos a ser iguales si acepta los privilegios que tratan de imponer los independentistas? ¿Cómo va a haber justicia si ataca a los jueces, promueve su colapso y no respeta las sentencias judiciales? ¿Cómo vivir en libertad si Vd. se deja chantajear por un cobarde golpista prófugo y otros secuaces?

–¡Bueno! No es para tanto. Unos son más iguales que otros... Y este es un buen chico, algo impulsivo. Además también quiere la Confederación Republicana Plurinacional....

–Oiga. El gobierno no es un partido político y Vd. no puede hacer lo que le de la gana.

–Mire. El Ejecutivo lo controlo absolutamente. Hay turrón para todos. Soy agradecido hasta con quienes ceso. El Legislativo lo tengo aborregado. Los he puesto yo y votan lo que les mando. El Judicial es el que se me resiste; pero ya caerá.

–Oiga. ¿Y el Rey?

–Ah, ¿ese?... Ya veremos. Ahora estamos en resolver el escollo judicial.

–Oiga. Cada día está Vd. pareciéndose más a Franco que lo controlaba todo: Gobierno, Cortes, Justicia, Falange, sindicatos verticales, prensa del Movimiento.....

–¡Hummm!

Entretanto el pueblo español sigue abducido por "picos" televisados, o cualquier conejo que exhiba la chistera monclovita, indiferente a la disputa entre los aspirantes al turrón por "pelotear" mejor al pretendiente postmoderno a autócrata que sigue a lo suyo. Así nos va.