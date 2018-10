Expendiente sancionador por hasta 30.000 euros a FCC

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga trabaja en la culminación de un expediente sancionador a la empresa FCC, como adjudicataria de los trabajos de mantenimiento de zonas verdes en cuatro distritos de la capital (Centro, Este, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, además de los jardines históricos), que podría oscilar entre los 15.000 y los 30.000 euros.

La cifra es la máxima incluida en el pliego de condiciones que rigió la contratación de estos servicios y se impondrá, llegado el caso, tras haber detectado deficiencias en las labores de mantenimiento y por incumplir los horarios establecidos para el desarrollo de estas tareas, “afectando de manera importante al tráfico de la ciudad”.

Este expediente, confirmado por el concejal del ramo, José del Río, viene a sumarse a otros dos ya abiertos anteriormente por otras razones y que fueron cuantificados en 15.000 y 5.000 euros, respectivamente.

De acuerdo con la información aportada en la Comisión de Transparencia, a raíz de sendas mociones del PSOE y Málaga Ahora, a estas sumas económicas hay que añadir las sumas detraídas a la empresa por valor de 78.000 euros por incumplimientos varios en la prestación del servicio en numerosos meses.

Los meses en los que mayor fue la inacción fueron agosto, con 24.086 euros, y mayo, con 14.981 euros. La actuación del equipo de gobierno del PP en este asunto ha provocado la crítica de los grupos de la oposición. Entre ellos del PSOE, cuya concejala, Begoña Medina, ha acusado al Ejecutivo local de no hacer “bien su trabajo; han estado permitiendo y han considerado que restando dinero ya era suficiente”.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente defendió la actuación y aseguró que los técnicos no han encontrado por el momento razones suficientes para acudir a una posible revocación del contrato. No descartó, no obstante, que de producirse nuevos incumplimientos se acuda a esta vía.