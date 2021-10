Extenda reconoce la implantación exterior de Aertec

La agencia de promoción exterior de la Junta de Andalucía, Extenda, ha otorgado a Aertec el premio Alas a las empresas exportadoras en la categoría de Implantación Exterior.

Esta categoría está orientada a aquellas empresas que, en el desarrollo de su proceso de internacionalización, se hayan establecido a través de filiales en otros países.

En conversación con este periódico, el CEO de Aertec, Antonio Gómez-Guillamón, señaló que la implantación exterior va un paso más allá de exportar o tener contratos fuera y significa tener presencia en otros países y convertirse en “una pequeña multinacional”.

En concreto, Aertec –cuyo peso del exterior en su facturación es del 40%– se propuso estar cerca de Airbus en los países donde opera. Ya está en Chester (Reino Unido), Hamburgo (Alemania), en este caso tras comprar una compañía alemana, y Toulouse (Francia), plaza que pretende impulsar ya que ahora solo es una pequeña oficina.

Y por otro, está en Perú, Colombia, Emiratos Árabes y Estados Unidos, desde donde hace proyectos de desarrollo de aeropuertos no solo para esos países sino para su entorno.

En el caso de Medio Oriente, pone el foco en la oficina de Emiratos no solo en aeropuertos sino en la industria de Defensa, “donde hay paquetes importantes de trabajo”. “Estamos trabajando allí con sistemas aéreos no tripulados. Estamos ofertando, y tenemos un contrato ya, para incrementar capacidades en nuestros aviones no tripulados, que son aviones de ala fija de 5,20 metros de envergadura”.

Además de Aertec, han sido reconocidas por Extenda, Atlantic Copper, Dcoop, Queraltó, Meltio, Indago Innova y la CEA.