Fallece Juan Titos, pionero en la lucha contra el fraude en Málaga

Como miembro de la Policía Nacional trabajó en Cataluña, Madrid, Puente Genil (Córdoba), Granada y Málaga, ciudad en la que concluyó su vida laboral.

En una entrevista concedida a Málaga Hoy a un mes de su jubilación el entonces secretario de la Comisaría Provincial reconocía que su vida era ser policía: "Yo soy lo que soy gracias a la Policía. Imprime carácter, imprime personalidad. Yo no sé que se es distinto a ser policía. Tengo la suerte de ser lo que quería. Yo no tengo nada frustrado o que se haya quedado en el camino. Quería ser policía, lo fui y he disfrutado mucho. El balance es muy bueno. La Policía me ha dado todo. Me ha dado medios económicos para sacar adelante a mi familia, una inmensa cantidad de amigos, unas experiencias inolvidables, un gran anecdotario... He tenido la oportunidad de vivir varias vidas en una. Me da pena ahora dejar todo esto. Mi edad y mi condición física va aconsejando dejar el hueco a otro, pero si por mí fuera, continuaría algún año más", aseguraba entonces.

También aludía a las grandes investigaciones que llevó a cabo en Málaga y tras las que se avanzó hasta poner en marcha el área de delitos económicos y más tarde, la de delitos tecnológicos "porque el tiempo nos lo exigía. Eran modalidades delictivas que había que afrontar de manera distinta porque los métodos tradicionales no valían", explicaba, porque "es una delincuencia no violenta, pero que se ha desarrollado muchísimo, que está muy preparada y de alto standing, que exige una persecución muy particular. Los funcionarios requieren una formación en conocimientos bancarios, mercantiles", concretaba.