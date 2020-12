Ninguna familia en Málaga sin su menú de Nochebuena

Hay personas que en estas fechas tan señaladas están nostálgicas porque alrededor de la mesa no podrán estar todos sus seres queridos. Las normas impuestas por la Junta de Andalucía obligan a que muchas familias tengan que celebrar las tradicionales cenas de Nochebuena separados, quizás por primera vez en sus vidas. Volverá esa Navidad con reuniones multitudinarias, pero a pesar de todo, seguro que no faltará un plato de comida caliente.

Este gesto tan frecuente quizás no lo es tanto, quizás hay que sentirse afortunado porque hay personas que ni siquiera tienen para cenar esta Nochebuena. Es el caso de las familias que en la mañana del 24 de diciembre formaban una cola a las puertas del comedor de Los Ángeles Malagueños de la Noche. Padres que su único deseo era que sus hijos pudieran cenar en la víspera del día de Navidad.

“El primer día repartimos comida a 400 personas y el mismo 24 de diciembre a otras 200 desde las 7:00 de la mañana”, afirma Antonio Meléndez, presidente de la asociación Ángeles Malagueños de la Noche. El corazón del Perchel norte se inundó de solidaridad y fraternidad.

La actual crisis sanitaria ha obligado a organizar las colas de forma diferente a otros años. “Intentamos mantener la distancia de seguridad en todo momento y hemos establecido un listado por horas para que la gente no se aglomere al mismo tiempo”, explica Meléndez. Desde primera hora ya se repartían desayunos, y a partir de las 11:00 comenzaron a llegar los pollos asados que componen el menú de Nochebuena junto a unas tortillas de patatas.

Las instalaciones del comedor sirvieron para almacenar todos los alimentos que llegaban, mientras que la organización se realizó en el exterior. “Hemos recibido mucha ayuda, los bomberos nos han donado más de 1.000 euros en Pollos San Juan para los menús, y me han llamado muchas personas para venir a colaborar, pero este año hay que tener prudencia y con unos 30 voluntarios en el reparto y la organización ya teníamos suficiente”, comenta el presidente.

En todas las conversaciones que se sucedían en la fila para recoger los alimentos se colaba el llanto de Macarena, la hija de Rocío Peláez, una vecina del Perchel que esperaba pacientemente su turno. “Mi hija es lo más grande y por ella aguanto las horas que sean necesarias, no me importa”, confesaba la joven Rocío, sentada en el banco junto a su madre, de nombre también Macarena. “Somos unas luchadoras y todo esto va a pasar y lograremos conseguir por nuestros propios medios un plato de comida. Ahora mismo no nos queda otra”, contaba la abuela Macarena. Tres mujeres fuertes y luchadoras que pasarán una Nochebuena complicada, pero con mucha ilusión por el nuevo año que se avecina.

Esta acción se enmarca dentro de la iniciativa ‘Un menú solidario de la hostelería malagueña por Navidad’ y forma parte del proyecto Gastrosuma 2020. Todo esto cuenta con la participación de 38 restaurantes y obradores de la capital encargados de elaborar los menús navideños. Una acción social de CaixaBank, Fundación “la Caixa” y Lumen Proyectos Gastronómicos, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la asociación MAHOS.

Gracias a esto se reparten más de 2.300 menús para esta Nochebuena a 992 personas mayores beneficiarias del Servicio de Ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento a través de la empresa municipal Mas Cerca y de las empresas adjudicatarias del servicio. También se presta esta ayuda a 1.308 personas en situación de vulnerabilidad, a las que se les entrega los alimentos gracias a la colaboración de ocho entidades con servicio de comedor: Ángeles Malagueños de la Noche, el Comedor de Santo. Domingo, AMFREMAR, Yo soy Tú, Santa Teresa y NAIM, Centro Municipal de Acogida y Ciudad de los Niños.