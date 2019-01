“Que actúen las autoridades o puedo no volver a ver a mi hijo”

“Necesito que intervengan las autoridades. Cómo no se interesen por mi caso, si el padre no quiere, pueden pasar años o incluso puedo perder el derecho a volver a ver a mi hijo”. Farah M., melillense, fue a Egipto el pasado 20 de diciembre para formalizar la separación de su marido, ciudadano de ese país. Pero el hombre retuvo al pequeño Adam, de tres años, hijo de ambos, de nacionalidad hispano-egipcia y escolarizado en Benalmádena. El marido le dijo a Farah que se volviera sola a España o de lo contrario lo haría “en una caja de pino”.

La madre lleva una semana sin ver al pequeño, pero se niega a retornar a España sin él. Y por su relato, está viviendo en el Cairo una situación similar a la que relata la película No sin mi hija: “Estoy en Egipto, intentando recuperar a mi hijo. He solicitado a las autoridades [egipcias] que me lo devuelvan, pero me ponen trabas cada día y a cada trámite que intento hacer. Llevo una semana sin verlo y no sé todavía cuándo lo voy a volver a ver. El documento que me han entregado en árabe, que no entiendo nada, pone que no puedo salir de Egipto con mi hijo. No pone que haya perdido su custodia ni ningún motivo por el cual el niño no pueda estar conmigo. Está retenido ilegalmente por su padre. No puedo verlo porque su padre no quiere. Esto se lo he hecho saber a las autoridades egipcias y no han movido ni un dedo”.

Farah asegura haber sufrido con anterioridad malos tratos físicos y psicológicos por parte de su todavía marido. Este lunes, inició el trámite judicial para que al menos le dejen estar con su hijo hasta que pueda viajar con él. “No sé hasta cuánto me tengo que quedar aquí. El procedimiento justo se ha presentado esta mañana [por ayer] a las autoridades [egipcias]. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo único que me ha proporcionado son cuatro noches de hotel. Ni si quiera ha intervenido para darme al niño; un niño que es español y ha vivido en España hasta hace tres semanas”.

La desesperación de Farah es absoluta:“El padre no me deja verlo y repito... yo no he perdido la custodia; no lo veo porque él no quiere y porque las autoridades egipcias no hacen nada”. La mujer va cada día a la Embajada española en el Cairo. “Ellos no pueden hacer más porque desde España no les dejan. Desde España interponen sus relaciones con Egipto a mi situación de precariedad”.

Farah Mi hijo es español y ha vivido hasta hace tres semanas en España. Llevo una semana sin verlo

Farah está sola en Egipto. Solo cuenta con su abogado. Su familia, residente en Lérida, le ha mandado el poco dinero que podía y el Ministerio de Asuntos Exteriores le ha pagado cuatro noches de hotel. “Ayer no sabía dónde iba a dormir y ahora tengo tres noches para pensar”, relata angustiada. Y suplica: “Necesito que intervengan las autoridades [españolas]. Me han dejado a merced de lo que decida un país que te quita el derecho a viajar con tu hijo alegando que no recibiría educación musulmana en España. Que el Ministerio de Exteriores actúe por favor”.

El Ministerio señala que la Embajada española en el Cairo asiste a esta mujer desde el pasado 5 de enero, que le ha dado una ayuda individual extraordinaria para el alojamiento, que le ha acompañado en distintas gestiones y que le ha ofrecido su repatriación a España, una opción que Farah rechaza si no es con su hijo.

También sostiene que le ha proporcionado un listado de abogados para que haga los trámites pertinentes, que ha realizado gestiones ante la Policía egipcia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país y que le ha facilitado que se ponga en contacto con su familia en España. Un portavoz del Ministerio indicó que recibe asesoramiento de la Embajada y asistencia del Consulado y que siguen pendientes de su caso.