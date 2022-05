Feijóo abrirá en Málaga con Juanma Moreno la campaña de las elecciones de Andalucía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará campaña en seis de las ocho provincias andaluzas y abrirá la campaña de las elecciones de Andalucía este viernes 3 de junio en Málaga, junto a su candidato a la Presidencia, Juanma Moreno.

Además, Feijoó también estará en la provincia de Málaga el día 11 de junio para participar en el acto central que celebrarán los populares en Antequera. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha avanzado tras el comité de dirección del partido que el líder del PP tendrá un "intensa agenda" en la que sólo coincidirá con Juanma Moreno "en uno o dos actos", entre ellos el mitin central que no será en la plaza de Toros de Antequera sino en un emplazamiento cerrado.

El candidato del PP al gobierno andaluz tendrá su propia agenda, ha recalcado Bendodo, que también ha avanzado que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, participará en dos actos, el 13 de junio en Córdoba y el 14 en Huelva.

Una vez que los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Mira, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han hecho precampaña en Almería y en Jaén, respectivamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será la que se desplace el martes 31 de mayo a Cádiz.

"La tercera provincia con mayor número de diputados a elegir para el parlamento Andaluz y su presencia es muy importante", ha incidido Bendodo, tras reiterar que todo "el PP nacional está al servicio de la candidatura de Juanma Moreno para conseguir una mayoría amplia que permita dar tranquilidad a los andaluces y un gobierno estable".

El coordinador general del PP ha vuelto a incidir en que los populares buscan el cambio en Andalucía "desde la moderación" y ha criticado a quienes "reclaman apoyos con insultos, gritos o mentiras" al tiempo que ha afirmado que es importante que el nuevo gobierno eche a andar cuanto antes.

Una vez más Bendodo ha vuelto a valorar el gobierno que pactó el PP con Ciudadanos y aunque ha dicho que aspiran "a una mayoría suficiente amplia", ha añadido ante un posible pacto con Vox: "Si me dan a elegir, el gobierno con Cs ha funcionado". "Fue un pacto bien avenido y si pudiera repetir el pacto bienvenido sea, y si no en solitario... pero trabajando por una mayoría lo más amplia posible", ha recalcado.

Tras la encuesta publicada este lunes por el CIS de Andalucía y que da al PP entre 47 y 49 escaños, a seis de la mayoría absoluta, Bendodo ha dicho que "ni mucho menos se ha ganado nada". "Es una foto fija de un momento en concreto. Es una PCR de ese momento, solo de ese momento, y la verdadera encuesta será el 19 de junio... relajación ninguna, está todo el partido por jugarse", ha indicado.

No obstante, en el entorno del PP se asegura que las encuestas no son fiables y que Vox está desinflado porque los de Abascal no han conseguido reunir a más de 500 seguidores en Málaga y a otros 200 en Almería. De momento, Feijóo abrirá la campaña este viernes en Málaga y está previsto que el día 4 esté en Granada, el 11 en Antequera, mientras que el 12, 15 y 16 podría hacer campaña en Cádiz, Jaén y Almería, respectivamente.