“Algunas empresas me transmiten que pueden irse debido a los problemas de movilidad”

–¿Cómo asiste el director del PTA, vinculado al parque desde sus orígenes, a la situación que se vive en este momento?

–El tema de movilidad todavía no ha llegado a una situación crítica aunque las empresas y los trabajadores así lo perciben. Fundamentalmente porque en estos últimos años pasa el tiempo y no se ha visto ninguna mejora. Se han celebrado semanas de la movilidad, se han hecho pruebas, pero se ha visto que no se implementa ninguna medida de forma continua. La movilidad tiene dos visiones: el largo plazo, que es el que determina la ampliación a futuro, ligada al Metro, al ferrocarril y una carretera nueva; y el corto plazo, en el que con pequeñas acciones se puede resolver el problema actual.

–¿A qué se refiere con pequeñas acciones?

–El simple hecho de cambiar el sentido de la calle Cristobalina Fernández montó un follón tremendo. Ahora, cuando se ha retomado la normalidad de esa vía, para entrar en el parque no se tarda más de diez minutos o un cuarto de hora. ¿Cómo se complementan estas pequeñas acciones? Lo que le dijeron los empresarios en la carta que le mandaron al alcalde, en la que hablaban de tres acciones claras: lo de Cristobalina Fernández; regular la rotonda, que es un tema que puede quitar bastante tiempo, y que se licite lo que está previsto por parte de la Junta. Lo de la rotonda se está estudiando, con la DGT y a ver si en poco tiempo se puede poner en servicio.

–¿Usted cree que con eso se avanzaría?

–Creo que con estas acciones tan sencillas el tráfico actual mejoraría de forma importante. Si a esto se le puede sumar poner más autobuses y la lanzadera con el Metro, todavía mejor. Hay que quitar coches que vengan al parque. Escuchaba al alcalde decir que para qué se van a poner más autobuses si se van a colapsar... Si quitas 200 o 300 coches porque vienen en autobús todo mejora. Además de mirar al largo tiempo, hay que salvar el corto y eso implica pequeñas acciones pero efectivas. Son acciones que están en disposición de hacerse. Lo que pasa es que la gota ha colmado el vaso.

–¿Cuál es la sensación de las empresas?

–Las empresas están altamente disgustadas, los trabajadores más. Pero creo que con pequeñas acciones en poco tiempo se puede arreglar bastante. Esta semana he estado tardando unos 30 minutos y vengo desde El Palo. No quiero decir con esto nada sobre la percepción, que no puede ser peor. Las empresas están altamente disgustadas, pero altamente disgustadas. Y los trabajadores ya se vio el otro día, que salieron un montón a la calle.

–¿En esas conversaciones con las empresas hay alguna que le haya dicho que de continuar la situación así no siguen?

–Evidentemente. Esta situación para muchas empresas es insoportable. No tanto por las propias empresas sino por sus trabajadores. Hay esa posición de algunas empresas, que dicen que en esta situación no pueden estar y no pueden crecer, e inversiones que pueden hacer no las hacen y las llevan a otros lugares. Esto es así y nos lo han transmitido y se lo han transmitido al alcalde. No es un secreto hablar del malestar de las empresas, que son muy sensibles en estos temas. No se han ido, a día de hoy no podemos decir que se hayan ido. Se han ido unas cuantas que se mueven del parque a la ciudad pero eso siempre ocurre. No noto que se haya producido una desbandada, pero sí es cierto que me han transmitido que se pueden ir a otro sitio. Eso es una realidad.

–¿Tiene la sensación de que ha habido falta de atención por parte de las administraciones ante el crecimiento del parque?

–No tengo esa percepción. Parece que esto es el día de la marmota porque llevamos años hablando de este tema. Parecía que era una situación controlable más o menos hasta que se dispara con lo de Cristobalina y cuando eso ocurre la capacidad de reacción es difícil. Ahora sí hay esa sensibilidad. En el largo plazo hay que luchar por el Metro, el Cercanías, pero ahora necesitamos soluciones en el corto plazo. Los empresarios están de acuerdo en que si somos capaces de regular la rotonda bajaremos minutos y con la lanzadera podremos quitar coches. El objetivo que me había marcado este año era que las administraciones pintasen en un plano por dónde va el Metro y por donde va el cercanías, porque eso es importante.

"Hemos permitido que se nos levanten las empresas y la gente. Y una vez levantadas hay que callarse y ver si somos capaces de hacer cosas"

–No lo ha logrado.

–He fracaso de arriba abajo y no es por falta de interés. Se creó la mesa de movilidad, Ciedes ha hecho todos los estudios... No hemos conseguido... En este tema, un fracaso total. Hemos permitido que se nos levanten las empresas y la gente. Y una vez están levantadas hay que callarse y ver si somos capaces de hacer cosas. No tengo capacidad desde el parque de hacer nada, pero las administraciones están al tanto de la situación.

–¿Sin el Metro y el Cercanías, una futura ampliación es impensable?

–No podemos crecer a los 50.000 que yo decía. Ahí sí que necesitamos el Metro, el Cercanías y una nueva carretera que nos quite el tema de Campanillas y nos lleve a la ronda. Hay tiempo, pero eso implica que hay que empezar hoy porque todos esos proyectos tardan bastante en hacerse.

–¿La imagen que se está generando no beneficia en nada al parque?

–Evidentemente, no. Tenemos es una percepción muy negativa del parque, pero estoy convencido de que si esto lo arreglamos un poco, no pasará nada. Pero si no se arregla... El problema es que se han creado expectativas con las jornadas de la movilidad y se ha quedado ahí, con lo que la percepción de la gente es que no se hace nada. Es el elemento más duro y eso hace que las empresas dejen de tener confianza.