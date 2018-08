Una Feria libre de agresiones sexuales

Ni una menos. Ni asesinadas, ni agredidas, ni abusadas. La clave es la prevención, y así lo defienden los movimientos feministas que han redactado un manifiesta por una Feria de Málaga libre de agresiones sexuales. Los Sanfermines están en el punto de mira, y más aún después del 7 de julio 2016 con la sentencia de la Manada. Pero, según un estudio de la Universidad Pública de Navarra que recoge la cifra total de denuncias en el periodo 2004-2017 en base a los datos del Ministerio de Interior en cinco fiestas españolas con una afluencia similar, la Feria de Málaga es el segundo festejo con más denuncias interpuestas. 73, una menos que en las fiestas pamplonicas.

Bien es cierto que estos datos no reflejan la realidad al cien por cien, debido a que no todas las víctimas formalizan la denuncia. Según datos del Ministerio de Interior las agresiones se incrementaron un 28% en el primer trimestre de 2018 respecto al año anterior. 371 delitos en total. Cuatro violaciones al día. España es uno de los países de la Unión Europea con menos denuncias, no porque se produzcan menos, sino por la falta de sensibilidad y conciencia social ante estos delitos, en los que "se culpabiliza a la víctima negándole credibilidad a su versión de los hechos". Tal y como denuncia el Manifiesto por una Feria de Málaga libre de agresiones sexuales emitido por los movimientos feministas de la capital costasoleña. Rosa Gómez, de la Federación Feminista Gloria Arenas, acusa a las Administraciones de hacer campañas de sensibilización que se quedan "en el nivel 1" y que presentan un enfoque "muy cuestionable". "Alertan a las mujeres que tienen que estar atentas, con un nivel de conciencia máximo porque pueden recibir amenazas y estar en riesgo permanentemente". A Gómez esta idea le recuerda a cuando su abuela le decía: "Niña, ten cuidado". Con este mensaje lo que se está haciendo es "reproducir las relaciones de poder que están impidiendo ejercer las libertades de la mujer", denuncia Gómez, que insta a que se pueda "garantizar que los hombres respeten que no es no, y que traspasar esa barrera es un delito y contra eso tienen que actuar las Administraciones Públicas".

Según un estudio, es la segunda fiesta española con más denuncias por abusos sexuales

Y en esa línea, Carmen Martín, de la Plataforma contra los malos tratos a mujeres Violencia Cero, afirma que una buena medida de prevención que defienden en el manifiesto es que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se les proporcione formación con perspectiva de género, para que así no haya dudas cuando es una agresión machista, porque "toda invasión no deseada del cuerpo de las mujeres es una agresión, tanto en las fiestas como en la vida cotidiana y así debe ser entendida y respetada. Cuando una mujer dice no, es no. Y todo lo que no sea un sí explícito, es un no" reza el manifiesto.

Desde la Plataforma Violencia Cero sostienen que las campañas deben estar destinadas a los agresores y nunca se debe culpabilidad a la víctima. Da igual lo que lleve puesto o lo que haya consumido. "Hay que poner el foco en el agresor". Las campañas deben estar destinadas a que haya el menor número de agresiones posibles, es decir, ninguna. Martín anima a cualquier persona que presencie una agresión, no ser un mero espectador y pasar a ser un agente. "No hay que mantener una posición pasiva, sino romper el silencio y enfrentarse al agresor". De forma paralela a las actuaciones policiales y las medidas que se ejecuten desde las Administraciones, las asociaciones feministas dispondrán mesas informativas y de ayuda a las víctimas. De igual modo habrá quienes porten un brazalete morado durante la Feria de Agosto para que cualquier mujer que haya sufrido alguna agresión machista pueda acudir a pedir ayuda. El 016 es un teléfono gratuito de atención a las víctimas de violencia machista y sus allegados que está disponible las 34 horas y no deja rastro en la factura, aunque sí en el registro de llamadas, que se puede borrar.