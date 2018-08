Fin de fiesta insípida y con menor asistencia

La considerable menor afluencia en la Feria del Centro durante la última jornada, también se vio reflejado ayer en los tendidos de La Malagueta, que, pese a la afición creciente que está despertando los rejones en esta tierra, en la corrida de ayer no se demostró, con una entrada que no superó los dos tercios de la plaza. Ya sea por cansancio de toda una semana de Feria o por el cansancio de las imposiciones de Pablo Hermoso de Mendoza en los carteles de rejoneadores vetando a Diego Ventura y colocando a su hijo en las ferias, Málaga no respondió en el cierre del ciclo taurino, en un día en el que Hermoso de Mendoza, Léa Vicens y Guillermo Hermoso, que debutaba en La Malagueta, hicieron el paseíllo.

Las corridas de rejones siempre dejan una imagen singular en los alrededores de la plaza. En concreto, desde primera hora de la mañana son varios los aficionados o simplemente curiosos que se acercan hasta la calle Manuel Martín Estévez -a la espalda del Hospital Noble-, la cual se convierte durante unas horas en una improvisada cuadra en la que los trabajadores de cada rejoneador preparan a los caballos antes de salir a la plaza. Todo un lujo para los amantes de los caballos, que tienen, de esta forma, la oportunidad de ver de cerca a estos "caballos toreros" en los momentos previos a la corrida. De hecho, muchos son los que se recrean en esos instantes, lo que hizo que en el momento de iniciarse el paseíllo aún estuviese entrando gente a la plaza.

El público comenzó la tarde algo frío, aunque con Pablo Hermoso de Mendoza en el ruedo poco a poco se fue metiendo en la corrida gracias a la maestría del navarro, que con su envidiable cuadra logró cortar la primera oreja de la tarde.

Por su parte, Léa Vicens, que ya había dejado buena huella el pasado año al cortar una oreja, demostró su evolución y gran conexión con el público, que no perdió detalles de esta rejoneadora que está cosechando una temporada de éxitos. Incluso los espectadores de la andanada "supletoria", el mirador de Gibralfaro, que puso el "no hay billetes" durante las horas de luz.

Una de las imágenes de la jornada la dejó la presentación de Guillermo Hermoso de Mendoza en Málaga. Su padre, Pablo Hermoso, siguió desde el callejón con gran atención la faena de su primogénito. Sus pasos sin destino, saltos e indicaciones constantes eran señal inequívoca del nerviosismo que le producía que su hijo estuviese en el ruedo. También llamativo resultó el momento de los cambios de caballos, en el que el padre acudía inmediatamente al patio de cuadrillas para aprovechar esos breves segundos para aconsejar al joven rejoneador.

Cuando llegó su turno, la falta de fuerzas del toro privó al maestro de darle una nueva lección al alumno. Mientras tanto, la tarde iba a menos y el público regresaba a su estado original, en el que el aburrimiento y pasividad eran las dos características que mejor definían a los espectadores de ayer.

Una gota de agua en el desierto fue Léa Vicens, que puso en su faena la pasión que le faltaba a la tarde. Su arrojo y buena monta, junto a la excelente interpretación de la banda de Miraflores-Gibraljaire, hicieron despertar a una Malagueta que ya solo pensaba en el final de la corrida. Las ovaciones más sonoras fueron dirigidas para la francesa, que logró cortar una oreja con petición de la segunda.

Durante el transcurso de su faena se dio la situación de que Hermoso de Mendoza, tanto padre como hijo, se marcharon al patio de cuadrillas, aunque solo le hubiese correspondido a Guillermo, que era el siguiente en lidiar, por lo que en el callejón no se quedó ninguno de los compañeros de cartel.

Desde Bilbao llegaba una noticia desagradable para los aficionados malagueños, la cual se trataba de la cogida de Jiménez Fortes, quien el viernes fue el autor de una de las faenas mas brillantes de la Feria. Muchos de los que se encontraban en la plaza y se iban enterando de la noticia sacaban sus teléfonos móviles, en busca de nuevas noticias o el parte médico del torero en alguna web taurina. "¿Se sabe algo nuevo?", preguntaban muchos vecinos de localidad en la plaza, pendientes por el estado de su paisano.

El último de la Feria le tocó lidiarlo a Guillermo Hermoso, siendo nuevamente un constante ir y venir de su padre por el callejón de la plaza. Precisamente, en esta última tarde fueron menos las caras conocidas que se pudieron ver por el callejón, entre los que se encontraban el empresario taurino Simón Casas o el ganadero Fermín Bohórquez.