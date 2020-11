Conoce a los finalistas de las categorías PC/Consola y Competitiva de la segunda edición de los videojuegos indies de Málaga

Universos paralelos, puzles casi imposibles, terror y mucha diversión, todo esto se hace muy presente en la segunda edición de los videojuegos indies de Málaga organizado en el Polo Digital. Queda menos de dos semanas para saber qué equipo se alza con el premio máximo de 6.000 euros.

El viernes 13 de noviembre se conocerán los ganadores de cada categoría, elegidos por un jurado compuesto por 17 expertos, en una gala presentada por Ángel Quintana y Lara Smirnova con un formato innovador y con muchas sorpresas. El evento virtual comenzará a las 18:00 y finalizará sobre las 20:00 aproximadamente.

Categoría PC/Consola

Se trata de la sección a la que más juegos se han presentado y en la que el nivel es muy elevado, de hecho, la presencia de videojuegos para PC/Consolas ha supuesto el 45% de los proyectos presentados, con un total de 66 propuestas. El jurado asegura que además de probar las propuestas seleccionadas están disfrutando y dejándose llevar por las distintas aventuras.

Burn Me Twice es un proyecto universitario del alicantino Null Reference Studio, tiene una propuesta en la que el jugador explora el enigmático pueblo de Düstenburg, con juicios que ponen a prueba sus conocimientos del caso. Por su parte, el madrileño Calathea Game Studio es finalista con Inner Ashes. El jugador se debe poner en la piel de Henry, un guarda forestal diagnosticado con Alzheimer precoz que intenta recordar por qué lleva tiempo sin saber de Enid, su única hija. “Queremos dar visibilidad a las personas que padecen esta enfermedad”, comenta Victoria, una de las desarrolladoras.

Summer in Mara, desarrollado por la valenciana Chibig Studio, es una aventura de verano con mecánicas de exploración, todo ambientado en un archipiélago tropical. Con un look pintado a mano y una historia profunda e inmersiva. El cuarto finalista es Tape: Unveil the Memories, videojuego del madrileño BlackChiliGoat Studio. Se trata de un juego de terror psicológico donde los jugadores deben ayudar a Iria quien, tras encontrar una cinta grabada por su padre, Anxo, deberá usar la vieja cámara de él para descubrir el motivo de su desaparición hace 10 años.

El estudio Gammera Nest, también madrileño, opta al premio en esta categoría con The Many Pieces of Mr. Coo. Es una clásica aventura en la que el jugador recorre un mundo cartoon desconocido y surrealista en el que todo puede ocurrir y cada nueva situación es imprevisible y rocambolesca.

Categoría Competitiva

El jurado ha elegido entre 23 propuestas las cinco mejores, teniendo en cuenta unos parámetros como la jugabilidad, el diseño o el sonido, entre otros. La presencia de estos juegos en la competición ha supuesto un 15% del total de propuestas presentadas.

Grab the win es un juego multijugador 3D que basa su premisa en juegos de persecución como el pilla-pilla y atrapa la bandera. Se desarrolla en un mundo distópico en el cual las guerras casi desolan el planeta. En Kingdom of Crowns, un juego de estrategia, hay que enfrentarse a varios oponentes. Para ello, cada jugador debe personalizar un mazo de cartas que necesitará para poder desplegar su estrategia y así conseguir la victoria.

Runner Heroes es una historia protagonizada por Colwyn y Lyssa, dos príncipes atrapados por una maldición, uno de día y otro de noche. El jugador debe ayudarles a romper el hechizo mágico y descubrir el misterio de la maldición enfrentándose a la Bruja Roja. Soccer Royale es un juego de fútbol gratuito en el que se compite junto a un clan en partidos de fútbol online contra personas de todo el mundo. El videojuego permite también chatear con los amigos dentro del mismo e intercambiar cartas con los compañeros de club.

Por último, Whisper of soul es un videojuego multijugador de género battle royale que está ambientando en el mundo de dungeon and dragons.