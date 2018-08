Fingía ser guardia civil y simulaba registros en bares del centro para beber gratis

Accedió a un bar del centro identificándose como guardia civil después de que el personal de seguridad le advirtiera de que no podía entrar porque ya se había superado el aforo permitido del local. Para tratar de convencerles, mostró una supuesta placa del Instituto Armado y argumentó que contaba con una orden de registro. Lo que el individuo no sabía es que los agentes pertenecientes a este Cuerpo no disponen de identificativo sino de una tarjeta que acredita su condición. Acompañado de dos hombres, comenzó a pedir copas, que no abonaron en ningún momento.

Fue durante la madrugada del jueves al viernes cuando una llamada en la Sala del 092 de la Policía Local de Málaga se alertaba sobre la sospecha de un grupo de personas que aseguraban ser guardias civiles y que, sin embargo, estaban causando un gran revuelo entre los clientes. Hasta el lugar acudió una patrulla para comprobar lo ocurrido, aunque los hipotéticos agentes ya no se encontraban allí.

Mostró una hipotética placa y junto a dos hombres comenzó a quitarse la ropa

Los investigadores tomaron declaración a testigos y se entrevistaron con el encargado del bar, situado en calle Álamos, en el que tres hombres habían irrumpido, supuestamente, con malas formas y una placa de la Guardia Civil. Una vez dentro, según las pesquisas, se quitaron la ropa y tomaron varias consumiciones. Ante la actitud que habían adoptado y la reacción de los clientes, los responsables del local llamaron a la Policía.

La investigación permitió conocer que el grupo había empleado el mismo modus operandi en otro bar del centro, a cuyo personal también llegó a mostrar una hipotética placa del citado Cuerpo. Según el testimonio de otros camareros, no era la primera vez que el detenido actuaba de ese modo.

La búsqueda no tardó en dar sus frutos. Los policías que se ocuparon del caso localizaron en una parada de autobús a un individuo que respondía a las características aportadas por los testigos. Estaba dormido y en su cartera llevaba la placa con la que supuestamente se había hecho pasar por agente de la Benemérita y que, según explicó, un amigo que es guardia civil le había regalado. El hombre fue detenido por un presunto delito de usurpación de cargo público.