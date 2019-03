La Fiscalía ya investiga a un menor cada día por maltratar a sus padres

“Garantías de éxito no tenemos ninguna, pero logramos recuperar a los menores que llegan aquí”, apostilla. Muchos se valen de la inimputabilidad para tratar de eludir responsabilidades. “Los hay que piensan que tienen derechos y ninguna obligación. Eso es un tipo de educación que se le está dando”, destaca.

El hándicap con el que los fiscales se topan es la edad de los agresores , que con menos de 14 años no tienen responsabilidad penal. Esos casos quedan archivados. “Legalmente no podemos tomar medidas”, recalca. Pese a ello, a juicio de la fiscal delegada, la Jurisdicción de menores “funciona perfectamente para la gran mayoría”, aunque “hay determinados casos tan aberrantes que ninguna solución va a satisfacer a la sociedad”.

Las redes sociales , cuyos efectos son “devastadores”, suponen un caldo de cultivo para el bullying. “La víctima se ve difundida por una foto mal hecha a la que no le dio importancia cuando se la hizo”, precisa. El Ministerio Público también investiga casos de violencia de género entre menores , que se “controlan” mutuamente a través de las nuevas tecnologías. Las niñas ahora “también son celosas”.

La responsable advierte de la importancia de no confundir acoso escolar –que “es el cúmulo de varios hechos que se prolongan en el tiempo”– con “un simple insulto”. “Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de calificar una conducta como tal”, recalca. Una vez que se confirma que el menor está siendo sometido a una situación de estas características, la Fiscalía toma “las medidas más favorables para el acosador”, ya sea con carácter urgente o una vez que se haya dictado una sentencia firme.

“Se dan casos casi a diario. Ya vienen más detenidos por maltrato familiar que por cualquier otro hecho delictivo”, asegura. La madre del agresor , a la que éste considera físicamente inferior a él, suele ser la víctima. Los fiscales constatan un mayor respeto hacia el padre y los abuelos, que no obstante a veces son también víctima.

“Veo el trasfondo humano de todos los menores que llegan”

No es fácil, reconoce la fiscal delegada de menores, permanecer al frente de un organismo en el que se incoan 5.000 diligencias cada año por delitos de menores. “Es muy complicado porque ves el lado humano, el trasfondo de todos los menores que llegan aquí. Todos los trabajos deshumanizan pero en menores es muy difícil”, manifiesta la responsable del área, quien también reconoce que “no son números”, sino que tienen “nombre y apellido”. “La jurisdicción de menores es muy cercana. Les hablamos de forma muy clara, así nos lo exige la ley. Muchos empiezan a reaccionar y piensan: ‘Me estoy equivocando de camino”, explica. Fernández Olmos comenzó a trabajar en la Fiscalía en el año 2001 y cinco año después fue nombrada delegada. El organismo, que forman nueve fiscales, no solo se ocupa de investigar a menores que han cometido un delito sino que también ofrece protección a aquellos en situación de riesgo o desamparo, en aquellos casos en que los padres no ejercen la patria potestad o tutela y es preciso que se intervengan los organismos públicos. El grueso de los delitos lo forman aquellos contra la propiedad, hurtos, estafas, lesiones leves por peleas y también relacionados con las nuevas tecnologías.